Exejecutivo de DirecTV Venezuela habla con CNN antes de entregarse al SEBIN

(CNN Español) — La defensa de los tres exejecutivos de DirecTV en Venezuela asegura que, tras conocer que habían sido emitidas órdenes de aprehensión en su contra, decidieron entregarse el viernes ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, la policía política.

Una fuente con conocimiento del caso le dijo a CNN que los cargos que evalúan imputarle a estos tres ejecutivos serían “estafa, boicot y asociación para delinquir”, por los que de ser hallados culpables, tendrían penas de hasta 12 años de cárcel. CNN pidió información al Ministerio Público, pero todavía no obtuvo respuesta. Según la legislación venezolana en la audiencia de presentación se determinaran los cargos a lugar, si el proceso amerita mantener privativa de libertad y en caso de ser necesario se determina el lugar de reclusión.

Se trata de Héctor Rivero, quien ejerció como gerente general, Rodolfo Carrano, exvicepresidente comercial y Carlos Villamizar, quien fungió como vicepresidente de estrategia y negocios de Galaxy Entertainment o DirecTVVenezuela. Antes de ponerse a disposición de las autoridades, Villamizar dijo que es inocente en una reunión con un grupo reducido de medios, entre ellos CNN. Además, aseguró que un día antes del cese de las transmisiones de DirecTV fue despedido y que el 19 de mayo se le informó sobre la decisión que había tomado la Junta Directiva de no continuar operando en Venezuela.

Villamizar sostiene que hasta ese momento desconocía que se tomaría tal medida, y que tras su salida de la empresa no tuvo de nuevo contacto con representantes de AT&T, compañía propietaria de DirecTV.

El exejecutivo destaca que llevaba cinco años trabajando en la empresa, y que su función era desarrollar estrategias de comercialización. Dice estar muy sorprendido por la medida, especialmente porque se siente afectado en todo este proceso al igual que otros 600 trabajadores que fueron despedidos, sostiene.

Sin embargo, desde el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ordenaron que a Villamizar, Rivero y Carrano les congelaran sus cuentas y les dictaran prohibición de enajenación de bienes y servicios, así como prohibición de salida del país. Ante esa situación, los acusados decidieron acudir al TSJ y a la Fiscalía General de la República para iniciar acciones contra DirecTV y AT&T por considerarse afectados en lo personal.

Villamizar afirma que siempre han “dado la cara” y se considera “inocente de todo esto”. También argumenta que siempre velaron por tratar de llevar lo mejor a los más de 2 millones de suscriptores que tenían en el país. En ese sentido, aseguró que se pondría, minutos después, a disposición de las autoridades y que espera que “haya justicia”, porque asegura ser inocente.

El abogado defensor de Carrana, Loreto y Rivero, Jesús Loreto, destacó que sus clientes en todo momento contribuyeron con la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia y acudieron a ambas instalaciones como parte del proceso. Señala que se está cometiendo una enorme injusticia, porque si hay algún responsable, no sería ninguno de estos tres ejecutivos.

El caso de DirecTV y otros cierres de medios en Venezuela

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) había ordenado la ocupación inmediata de las propiedades de DirecTV Venezuela y la restitución del servicio de televisión por suscripción, luego de admitir un amparo introducido por el Comité de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos de las Comunicaciones. En ese fallo también se prohibió la salida del país de los integrantes de la junta directiva de la empresa y facultó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que nombre una junta adhoc, presidida por el Gral. de brigada Jorge Eliéser Márquez Monsalve, con amplias facultades administrativas.

Poco después se reportó la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, en al menos tres sedes de DirecTV en Caracas, como parte de la ejecución de la medida.

María Alejandra Díaz, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, la instancia creada por el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro para ejercer funciones legislativas, aseguró que con la medida judicial “se está haciendo justicia con millones de venezolanos, a quienes se les ha violado el derecho a la libertad de expresión y de información por parte de una trasnacional”.

Díaz había acudido este miércoles al TSJ para introducir un amparo a favor de los suscriptores. En el documento se aseguraba que, al dejar de prestar servicios, DirecTV estaba violando el derecho de acceso a la información, libertad de expresión y comunicación.

De acuerdo con la ONG Espacio Público, unos 200 medios -entre impresos, radiales y televisivos- han salido de circulación o de las frecuencias del estado por órdenes de Conatel durante los años de la autodenominada revolución bolivariana.

En mayo de 2007, por ejemplo, Radio Caracas Televisión dejó de transmitir en señal abierta. Los informativos de la planta tenían entonces una línea editorial contraria al gobierno que presidía Hugo Chávez.

Casi 10 años más tarde, en febrero de 2017, CNN en Español fue sacada de las grillas de los proveedores de televisión por suscripción por mandato gubernamental, días después de que el canal emitiera una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas venezolanas.

También otras señales como NTN24, Antena 3, Caracol Noticias y Noticias RCN están fuera de las parrillas de programación por disposición de Conatel. Todas esas decisiones han sido consideradas por organizaciones defensoras de derechos humanos como un ataque contra la libertad de expresión.

El presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 50 países, Juan Guaidó, reaccionó en Twitter ante la situación de DirecTV. “La dictadura amenaza y chantajea a DirecTV desde hace años. Ahora quiere tomar rehenes para evitar que vuelva la señal, todo para que tú no estés informado. No solo son culpables de que DirecTV se haya ido del país, ahora les quitan sus equipos y amenazan a sus extrabajadores”, escribió.

Sin dejar claro cómo, Guaidó dijo que la señal de DirecTV se puede restituir desde otro país y se comprometió a hacerlo.

Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab dijo que la compañía DirecTV dejó de trabajar en Venezuela debido a las sanciones de EE.UU. contra el país.

Saab atribuye el fin de las operaciones a presuntas presiones del Departamento de Estado de EE.UU. y de la oposición. Es un acto que, a su juicio, constituye “una nueva agresión al pueblo venezolano”.

CNN contactó a DirecTV para conocer su reacción ante esta medida del TSJ, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

AT&T anunció el 16 de mayo el cierre de las operaciones de DirecTV América Latina en Venezuela, una medida que entró en vigor de inmediato.

En un comunicado publicado en su sitio web, la compañía explicó que las sanciones impuestas por EE.UU. al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro impiden la inclusión de las señales de Globovisión y PDVSA TV en su oferta. Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas obligan a las plataformas de televisión por suscripción a incluir ambos canales en la parrilla de programación para poder prestar servicios.

“Debido a que es imposible para la unidad DirecTV de AT&T cumplir con los requerimientos legales de ambos países, AT&T se vio forzada a cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela, una decisión que fue tomada por la conducción de la compañía en EE.UU., sin estar involucrados o con conocimiento previo por parte del equipo de DirecTV Venezuela”, explica el documento.

DirecTV y WarnerMedia, propietaria de CNN, forman parte de AT&T.

El futuro de DirecTV en Venezuela

El especialista en informática Fran Monroy Moret considera que aunque la Ley de Telecomunicaciones establece la incautación de bienes, el gobierno venezolano no podrá poner a funcionar el servicio de DirecTV. Explica que no basta con tener el control del centro de transmisión satelital, sino que tendrían que tener también acceso a los satélites. Sin ello, agrega, no se puede transmitir.

Monroy Moret aclara que otros satélites no son compatibles porque no funcionarían los decodificadores ni la orientación de las antenas. Además, precisa que se requiere un personal especializado para llevar a cabo dicho proceso.

CNN se comunicó con Conatel para conocer si el objetivo de ocupar los activos de DirecTV en Venezuela es restituir todas las señales que se transmitían o solo las nacionales, y cuál sería el alcance que se plantean lograr. Antes de su cierre, ese operador emitía al menos 14 señales estatales. Sin embargo, hasta el momento no el ente regulador no ha emitido una respuesta.

Cerca de un 46% de los abonados de televisión por suscripción eran clientes de DirecTV, según Conatel. Hasta el 16 de mayo pasado, cuando las pantallas se fueron a negro, unos 2,3 millones de hogares tenían acceso a DirecTV, de acuerdo con Espacio Público.

La organización calcula que unos 10 millones de personas usaban este servicio. Su director, Carlos Correa, resalta la penetración de la señal en zonas rurales y sectores populares.

“Estos ciudadanos, que ya padecían fallas eléctricas, de agua, de seguridad, de internet, dificultades para encontrar alimentos y medicinas básicas, ahora tampoco tendrán acceso a información y al entretenimiento vía televisión. Viejas radios y televisores con antena, juegos de mesa y libros se utilizan para acompañar el paso de las horas durante la cuarentena, sin contar el servicio inestable de Internet, considerado el más lento de la región”, denuncia la ONG en un comunicado

La salida de DirecTV de Venezuela afecta también la difusión de canales nacionales, incluidas las emisoras oficiales y algunas radios que utilizaban sus antenas como repetidoras.