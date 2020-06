Colin Powell: Trump se ha “alejado” de la Constitución

(CNN) — El exsecretario de Estado republicano Colin Powell aseguró el domingo que el presidente Donald Trump se ha “alejado” de la Constitución, sumándose así a una creciente lista de ex altos funcionarios militares que han criticado fuertemente la respuesta del presidente a las protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía.

“Tenemos una Constitución. Y tenemos que seguir esa Constitución. Y el presidente se ha alejado de ella”, dijo Powell, general retirado que sirvió bajo el presidente George W. Bush, a Jake Tapper de CNN en “State of the Union”.

Los comentarios de Powell, primer secretario de Estado afroamericano y presidente del Estado Mayor Conjunto, se suman a la creciente lista de reproches realizados en los últimos días por ex altos funcionarios que han expresado su descontento con el enfoque de Trump a las protestas provocadas por la muerte de Floyd, el hombre negro que murió a fines de mayo por un agente de policía blanco en Minneapolis.

Powell dijo que está “orgulloso” de lo que varios ex generales, almirantes y diplomáticos han dicho sobre la respuesta de Trump la semana pasada a las protestas generalizadas, y agregó que no había publicado una declaración pública denunciando la respuesta de Trump porque sintió que había demostrado su disgusto con Trump en 2016 cuando votó en contra de él.

“Creo que lo que estamos viendo ahora, es (el) movimiento de protesta más grande que he visto en mi vida, creo que sugiere que el país se está volviendo sabio ante esto y que ya no vamos a soportarlo más”, le comentó el general retirado a Tapper.

En contraste, reclamó a los legisladores republicanos por guardar silencio sobre la respuesta de Trump la semana pasada a los disturbios nacionales. “Observé a los senadores dirigirse a la cámara el otro día después de que todo estalló, y los reporteros dijeron: ‘¿Qué tienen que decir? ¿Qué les dicen?'”, dijo.

“No tenían nada que decir. No reaccionarían”.

Powell apoya a Biden

El exfuncionario republicano también expresó que planea votar por el demócrata Joe Biden para presidente en noviembre, nuevamente votando contra Trump como lo había hecho en 2016.

“Estoy muy cerca de Joe Biden en un tema social y político. Trabajé con él durante 35, 40 años, y ahora es el candidato y votaré por él”, indicó Powell.

Cuando se le preguntó por qué era tan importante para él que Trump no fuera reelegido, Powell dijo que cree que Trump no ha sido un presidente efectivo y que miente “todo el tiempo”.

“Lo que tenemos que hacer ahora es llegar a toda la gente, ver estas manifestaciones, ver estas protestas y, en lugar de maldecirlas, abrazarlas para ver qué tenemos que hacer para salir de la situación que encontramos nosotros ahora”, le comentó a Tapper. “Somos Estados Unidos, somos estadounidenses, podemos hacer esto. Tenemos la capacidad de hacerlo, y debemos hacerlo. Hacer que Estados Unidos no solo sea grandioso, sino fuerte y grandioso para todos los estadounidenses, no solo para unos pocos”.

Trump atacó a Powell en Twitter poco después de su entrevista el domingo, criticando al exfuncionario de Bush como “realmente rígido” y a Biden como “otro rígido”. El presidente también arremetió contra el exsecretario de estado por su papel en la presentación del caso de Estados Unidos contra Irak ante las Naciones Unidas en 2003.

La posición moral de la nación ‘satanizada’ bajo Trump

El exsecretario de estado le contó a Tapper que cree que la posición moral de Estados Unidos en el escenario mundial ha sido “satanizada” bajo el liderazgo de Trump.

“Están viendo estas manifestaciones. Ven que son manifestaciones justificadas. Y no deben ser criticadas. Ven que George, como lo llamó el presidente, fue asesinado y el presidente sale y dice: ‘Bueno, George mira hacia abajo desde el cielo y bendice lo que estoy haciendo. ¿Cómo puedes esperar que alguien crea cosas así?”, cuestionó Powell.

El exsecretario de estado e hijo de inmigrantes se exaltó cuando le contó a Tapper que los aliados de Estados Unidos, así como algunos de sus adversarios, están viendo cómo la nación está cuidando a sus ciudadanos y no entienden lo que están presenciando.

“¿Estamos insultando a todos? ¿Estamos persiguiendo inmigrantes? Ellos no entienden esto”, aseguró Powell.

“Soy hijo de inmigrantes. No estaría aquí si mis padres no pudieran haber venido en botes en la década de 1920. Esto es Estados Unidos. Esto es lo que somos. Y el mundo no entiende”.

La comunidad internacional ha condenado en los últimos días la muerte de Floyd, expresando conmoción y horror por su fallecimiento.

Aunque pocos líderes han criticado a Trump por su nombre a raíz de los disturbios, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dijo la semana pasada que “estamos muy preocupados por el debate autoritario y la formas autoritarias que vemos como respuesta a algunas manifestaciones”.

Y en Estados Unidos, el exsecretario de Defensa de Trump, James Mattis, afirmó en un comunicado la semana pasada que Trump “ni siquiera pretende tratar de” unir al país y, en cambio, se dedica a un “esfuerzo deliberado” para dividirlo, mientras que carece de “liderazgo maduro”. Por su parte el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, aseguró el viernes que estaba de acuerdo con lo expresado por Mattis y considera que existe “una gran preocupación porque el partidismo se haya salido de control, lo tribal se ha salido de control”.

Cuando Tapper le preguntó si estaba de acuerdo específicamente con los comentarios de Mattis, Powell acentuó su crítica a Trump.

“Tienes que estar de acuerdo con eso. Quiero decir, mira lo que ha hecho para dividirnos”, dijo. “Estoy de acuerdo con todos mis antiguos colegas”.

“Estoy orgulloso de lo que están haciendo. Orgulloso de que estén dispuestos a correr el riesgo de hablar con honestidad y decir la verdad a aquellos que no dicen la verdad”, señaló Powell.

Alison Main de CNN contribuyó a esta historia.