Actores mexicanos presentan la puesta en escena digital “Felices anónimos” que sacará el “cochambre humano”

En esta cuarentena a un grupo de compañeros se nos ocurrió hacer un proyecto por zoom….y este es el resultado. Por primera vez hicimos ficción virtual cada quien desde nuestras casas. Porque? La idea es siempre crear e entretener y ahora ayudarnos… porque en estos tiempos hay mucha gente necesitada y los compañeros que trabajan en teatro y TV generalmente viven al día asi como muchos en Mexico. Este jueves a las 9pm se estrena “Felices anónimos” por YouTube. Ahi mismo habrá un link para generar donativos. Ayúdenos a ayudar y conozcan algo completamente novedoso y diferente. @lalouvier @humbertobusto @claudiaalvarezo @mauriciogarza_ @carlosquintanillas