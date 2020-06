Daniel Radcliffe responde a los tuits de J.K. Rowling sobre identidad de género

Harry Potter: los 5 libros más vendidos de la saga 1:29

(CNN) — El niño que vivió ha hablado.

Daniel Radcliffe, la estrella de “Harry Potter”, respondió el lunes a los controvertidos tuits de la creadora de la franquicia, J.K. Rowling, sobre la identidad de género, dirigiéndose directamente a los fanáticos que pueden haber sentido dolor al leer los comentarios de la autora, que algunos calificaron como transfóbicos.

Rowling, quien a menudo ha sido criticada por los grandes fanáticos de Potter por sus publicaciones en las redes sociales, provocó una reacción violenta durante el fin de semana después de burlarse de un titular sobre “las personas que menstrúan”.

“‘Personas que menstrúan’. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas”, tuiteó el sábado. “Alguien que me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”.

Poco después, el nombre de la autora estaba en tendencia en Twitter, y muchos la acusaron de transfobia, de la que ya había sido acusada antes.

“Hola @jk_rowling, el uso de un lenguaje sin género se trata de ir más allá de la idea de que mujer = útero”, respondió Clue, una aplicación de seguimiento de períodos. “Una vez se burlaron de las feministas por querer cambiar el lenguaje sexista, pero ahora es común decir firefighter (bombero) en lugar de fireman”.

“¡Lo que dice J.K. Rowling es dañino y peligroso, y las brujas y magos trans y no binarios merecen sentirse bienvenidos y amados en la maldita comunidad de Harry Potter!”, escribió la actriz Tessa Netting.

Radcliffe, quien no tiene presencia pública en las redes sociales, escribió una respuesta sincera a los comentarios de Rowling en una publicación de blog para The Trevor Project, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del suicidio entre los jóvenes LGBTQ+.

“Las mujeres transgénero son mujeres”, escribió. “Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo (Rowling) o yo”.

Rowling no ha emitido una disculpa. Aunque en un seguimiento de su tuit el sábado, escribió entre comillas palabras con las que se habían referido a ella como parte de la reacción violenta, incluidas “bruja” y “TERF”, siglas en inglés de feminista radical trans-excluyente.

“Los tiempos cambian. El odio a las mujeres es eterno”, escribió.

Ella siguió ese tuit con un hilo de tres partes en el que defendió sus comentarios anteriores.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo”, tuiteó. “Si el sexo no es real, se borra la realidad vivida de las mujeres en todo el mundo. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odio”.

“La idea de que las mujeres como yo, que hemos sido empáticas con las personas trans durante décadas, sintiendo cercanía porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres — por ejemplo, ante la violencia masculina–, ‘odian’ a las personas trans porque piensan que el sexo es real y tiene consecuencias vividas, es una tontería”, dijo en el segundo tuit.

“Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera con la que se sienta auténtica y sea cómoda para ellas”, agregó. “Marcharía con ustedes si fueran discriminadas por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que decirlo sea odioso”.

Un representante de Rowling no responda de inmediato a la solicitud de CNN de comentarios con respecto a la publicación de Radcliffe y la indignación que rodea su tuit.

‘Está claro que tenemos que hacer más’

Radcliffe comenzó su publicación afirmando que sus comentarios no son “una lucha” entre él y Rowling, de quien dijo es “incuestionablemente responsable del curso que ha tomado mi vida”.

“Según The Trevor Project, el 78% de los jóvenes transgénero y no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género”, escribió Radcliffe, quien dijo que ha tenido “el honor de trabajar” con el Proyecto Trevor durante la última década”. Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daño”.

Luego refirió a los lectores a La Guía del Proyecto Trevor para ser un aliado para jóvenes transgénero y no binarios, señalando que “todavía está aprendiendo cómo ser un mejor aliado”.

El actor de 30 años se dirigió específicamente a los fanáticos del Mundo Mágico, o a “todas las personas que sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida”.

“Lamento profundamente el dolor que estos comentarios te han causado”, escribió. “Realmente espero que no pierdas por completo lo que fue valioso en estas historias para ti. Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de superar cualquier cosa; si te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad, y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables; si crees que un personaje en particular es trans, no binario o de género fluido, o que son homosexuales o bisexuales; si encontraste algo en estas historias que resonó contigo y te ayudó en cualquier momento de tu vida, entonces eso es entre tú y el libro que lees, y eso es sagrado”.

Radcliffe no es la única celebridad que expresó sus opiniones sobre el tuit de Rowling.

Katie Leung, quien interpretó al personaje de Potter Cho Chang, tuiteó: “Entonces, ¿quieren que digan lo que pienso sobre Cho Chang? Bien, aquí va … (hilo)” y luego vinculó una serie de eventos para recaudar fondos para organizaciones que están trabajando para promover la seguridad de las personas trans negras.

Jonathan Van Ness, de “Queer Eye” de Netflix, también respondió a la autora.

“Las mujeres trans son mujeres”, escribió Van Ness, vinculando al tuit de Rowling. “Las personas negras trans y las personas no negras trans son discriminadas todos los días. Están muriendo. Estamos luchando por las personas negras y las personas tran, ¿y haces esto?”.

Historial de controversias

Rowling tiene 14,5 millones de seguidores en Twitter, y su franquicia “Harry Potter” ha sido celebrada por sus mensajes de aceptación. Sin embargo, a lo largo de los años, los fanáticos han expresado su decepción por la autora por sus publicaciones en redes sociales que a veces proyectan el mensaje opuesto.

En 2018, fue criticada por que le gustara un tuit de un usuario que hacía referencia a “hombres con vestidos”. Un portavoz de Rowling en ese momento le dijo a Newsweek que “fue un error”. “Me temo que J.K. Rowling tuvo un momento torpe y de mediana edad, ¡y esta no es la primera vez que ha marcado como favorito sosteniendo su teléfono incorrectamente!”, el representante le dijo a la publicación.

En diciembre, Rowling decepcionó a la comunidad de Harry Potter después de expresar su apoyo a Maya Forstater, una mujer que perdió un juicio laboral por comentarios que hizo en las redes sociales sobre las personas transgénero.

Forstater presentó una demanda contra el Centro para el Desarrollo Global y CGD Europe, un grupo de expertos en desarrollo internacional, después de que perdió su trabajo como investigadora luego de realizar comentarios en Twitter que criticaban los planes del gobierno del Reino Unido de permitir que las personas autoidentifiquen su género. En un comunicado publicado en Twitter, Forstater dijo que cree que “el sexo es un hecho biológico y es inmutable”.

Rowling anunció su apoyo a Forstater en Twitter, escribiendo: “Vístete como quieras. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto que lo acepte. Vive la mejor vida en paz y seguridad. ¿Pero obligar a las mujeres a abandonar sus empleos por afirmar que el sexo es real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill”.

Los comentarios molestaron a los fanáticos. “Como una devota fanática de Harry Potter que también es transgénero, fue como un golpe en el estómago”, escribió el autor Jackson Bird en un artículo de opinión para The New York Times en diciembre de 2019. “A través de sus libros, la Sra. Rowling ayudó a enseñar a una generación el poder no solo de la tolerancia, sino de la feroz aceptación y el amor incondicional”.

GLAAD, una organización sin fines de lucro dedicada a temas LGBTQ+, citó el artículo de opinión de Bird al responder al tuit de Rowling este fin de semana.

“J.K. Rowling continúa alineándose con una ideología que distorsiona voluntariamente los hechos sobre la identidad de género y las personas que son trans”, escribió la organización. “En 2020, no hay excusa para atacar a las personas trans”.

“Estamos con la juventud trans, especialmente aquellos fanáticos de Harry Potter heridos por sus tuits inexactos y crueles”, agregó GLAAD.

Rory Sullivan y Kathryn Snowdon de CNN contribuyeron a este informe.