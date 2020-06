Las 5 cosas que debes saber este 9 de junio: La situación de los negros en América Latina

¿Es posible una gran reforma a la policía en EE.UU.? Casi la mitad del mundo está viviendo esta pandemia de coronavirus sin internet. La razón por la que AMLO no se hace la prueba del covid-19. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Una amplia reforma a la policía en EE.UU.: esta es la propuesta de los demócratas

Los demócratas presentaron un proyecto de ley destinado a tomar medidas enérgicas contra la brutalidad policial y registrar patrones de uso indebido de la fuerza en todo el país. Es el primer paso concreto hacia una acción por parte de Washington, a medida que emerge un movimiento nacional.

2

Esta es la situación de las personas negras en América Latina

En el mundo entero protestan por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Estados Unidos, lo que reavivó el debate sobre las desigualdades estructurales entre personas blancas y negras en el país. Las cifras indican que América Latina no está libre de la discriminación que se vuelve tan visible en el vecino del norte. Este es el panorama.

3

La tasa de muerte por acción de la policía en EE.UU., en gráficas

Comparamos los países del G7, el grupo de las economías más avanzadas del mundo, o aquellos que se clasifican de manera similar en los índices globales de riqueza, libertad y democracia a EE.UU. Cuando se trata de vigilancia policial y justicia penal, Estados Unidos es notablemente atípico, y los estadounidenses negros se ven desproporcionadamente afectados. La policía en Estados Unidos les dispara, mata y encarcela más, que a personas de otra razas, en otros países.

Ciudadanos negros muertos a manos de la policía en EE.UU. 7:44

4

¿En qué va la vacuna contra el coronavirus?

Mientras el coronavirus se sigue propagando y matando impunemente, el mundo espera una vacuna que pueda anular la pandemia. Pero los detalles y los plazos siguen cambiando. Aquí está lo último sobre la carrera por una vacuna.

Iniciarán pruebas de vacunas contra el covid-19 en Brasil 1:31

5

Casi la mitad del mundo está viviendo esta pandemia sin internet

Según las estimaciones de la ONU, casi la mitad de la población mundial, un 46%, todavía no está conectada a internet. Para esas personas, las órdenes de confinamiento significan perder el acceso inmediato a información vital de salud pública, oportunidades de trabajo remoto, aprendizaje en línea, citas de telemedicina, entregas de comestibles, servicios religiosos transmitidos en vivo (bodas e incluso funerales), así como a las innumerables otras formas que cada vez más usamos en nuestra vida diaria.

A la hora del café

Airbnb está regresando a lo grande

Airbnb dijo que está experimentando un aumento en las reservas a medida que los clientes emergen de varios meses de estar encerrados en sus hogares debido al covid-19.

Reservaciones en Airbnb, al alza por trabajo a distancia 2:06

A Apple se le otorgó una patente de software que permitiría selfies grupales socialmente distantes

Ahora que hay personas de todo el mundo autoaisladas en casa para frenar la propagación de covid-19, Apple recibió una patente de software que permitiría a las personas tomar selfis grupales mientras mantienen distanciamiento social.

Dunkin’ planea contratar a 25.000 trabajadores a medida que sus restaurantes vuelven a abrir

Los operadores de franquicias de Dunkin’ planean contratar hasta 25.000 empleados a medida que los restaurantes de EE.UU. comiencen a reabrir.

La reactivación en 7 sectores de EE.UU. 0:36

Un hombre puso un cargador de teléfono en su pene y terminó en el hospital

Un hombre indio que fue al hospital con dolor abdominal había insertado un cable de cargador de teléfono móvil en su pene, dijo el lunes a CNN un médico que lo atendió.

La cifra del día

US$ 2 millones

Los seguidores de BTS lanzaron una campaña para recaudar fondos en apoyo del movimiento Black Lives Matter después de que el grupo K-pop donara US$ 1 millón y lograron recaudar otro millón adicional.

La cita del día

“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que no se hará una prueba tras confirmarse que el director del Seguro Social dio positivo por coronavirus.

AMLO: No me hago la prueba porque estoy bien 2:55

Y para terminar…

Las protestas por la muerte de George Floyd inspiran una obra de Banksy

El artista anónimo compartió una nueva obra de arte junto a una declaración en Instagram, a la luz de las recientes protestas por los derechos civiles en todo el mundo.