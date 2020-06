Adidas se compromete a que al menos el 30% de los nuevos puestos en EE. UU. sean ocupados por personas negras o latinas

Empresas hacen eco de "Black Lives Matter" 0:36

Nueva York (CNN Business) — Una nueva iniciativa de contratación en Adidas tiene como objetivo aumentar la representación de personas de color en su fuerza laboral en Norteamérica.

La compañía planea cubrir un mínimo del 30% de los nuevos puestos con personas negras o latinas, anunció Adidas el martes, junto con varias otras acciones que está tomando en respuesta a las recientes protestas por la muerte de George Floyd y llamados por la justicia racial.

Docenas de grandes corporaciones, incluida Adidas, hicieron declaraciones la semana pasada expresando solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Al mismo tiempo, las empresas han enfrentado llamados para abordar la representación desigual y el racismo sistémico dentro de sus propias filas.

En los últimos días, cientos de empleados de Adidas abandonaron el trabajo para manifestarse fuera de la sede norteamericana de la compañía en Portland, Oregon, pidiéndole a Adidas que apoye más a los empleados negros, según un informe del Portland Business Journal. Adidas, como otras compañías de ropa deportiva, se ha beneficiado de los acuerdos de patrocinio con atletas negros y celebridades, y al usar la cultura negra como inspiración para diseños y esquemas de marketing.

“Los eventos de las últimas dos semanas nos han hecho reflexionar sobre lo que podemos hacer para enfrentar las fuerzas culturales y sistémicas que sostienen el racismo”, dijo el director ejecutivo de Adidas, Kasper Rorsted, en el comunicado del martes.

“Hemos tenido que mirar hacia adentro como individuos y en nuestra organización y reflexionar sobre los sistemas que ponen en desventaja y silencian a las personas y comunidades negras”, dijo. “Si bien hemos hablado sobre la importancia de la inclusión, debemos hacer más para crear un entorno en el que todos nuestros empleados se sientan seguros, escuchados y tengan las mismas oportunidades para avanzar en sus carreras”.

Además del 30% de nuevas contrataciones mínimas, Adidas dijo que planea anunciar un “objetivo adicional destinado a aumentar la representación de las personas negras y latinas dentro de nuestra fuerza laboral en América del Norte”. Adidas se negó a decir qué porcentaje de su fuerza laboral en Estados Unidos o América del Norte está compuesto actualmente por empleados negros.

Adidas también donará US$ 20 millones durante los próximos cuatro años en tres iniciativas que dice que apoyan a las comunidades negras: Adidas Legacy, la plataforma de baloncesto de base de la compañía para comunidades marginadas; Adidas School for Experiential Education in Design, que ayuda a las personas a crear carreras en diseño de calzado; y Honrando la excelencia negra, que la compañía describe como “una iniciativa que honra y apoya a la comunidad negra a través del deporte”.

Adidas dijo que también planea financiar 50 becas por año para empleados negros en universidades “asociadas”, pero no proporcionó más detalles.

“Reconocemos la inmensa contribución de la comunidad negra a nuestro éxito y al de otros”, dijo la compañía. “Prometemos mejorar la cultura de nuestra empresa para garantizar la equidad, la diversidad y las oportunidades. Entendemos que la lucha contra el racismo es una lucha que debe ser continua y activa. Debemos hacerlo y lo haremos mejor”.

El compromiso de Adidas siguió a un anuncio de su competidor, Nike, que dijo que donará US$ 40 millones durante cuatro años a “organizaciones que pongan la justicia social, la educación y aborden la desigualdad racial en Estados Unidos en el centro de su trabajo”. Además de US$ 100 millones anunciados previamente durante 10 años a grupos similares, aunque no nombró ninguna organización específica.