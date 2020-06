“Detengan el dolor”, dice el hermano de George Floyd al pedir a los legisladores que revisen las leyes policiales

La Casa Blanca instala una valla y los manifestantes le ponen colores por Floyd 4:47

(CNN) — El hermano de George Floyd, Philonise Floyd, dijo el miércoles a los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que su hermano “no merecía morir por 20 dólares”, y pidió que la policía rinda cuentas y sea reformada, afirmando: “Hagan los cambios necesarios para hacer que la policía sea la solución y no el problema”.

Philonise Floyd se presentó el miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para una audiencia de supervisión sobre vigilancia policial y responsabilidad de las fuerzas del orden. Esta audiencia se produce después de que George Floyd muriera bajo custodia policial en Minneapolis, un evento que ha provocado indignación nacional junto con protestas sostenidas y disturbios civiles que denuncian la mala conducta policial y la injusticia racial, así como llamamientos al Congreso para que actúe.

En su testimonio, el hermano de Floyd dijo: “George siempre hizo sacrificios por su familia. E hizo sacrificios por completos extraños. Dio lo poco que tenía para ayudar a los demás. Era nuestro gentil gigante. Recordé eso cuando vi el video de su asesinato. Llamó a todos los agentes ‘señor’. Tuvo buenos modales, no contraatacó. Escuchó a todos los agentes. Los hombres que le quitaron la vida, que lo sofocaron durante ocho minutos y 46 segundos. Todavía los llamaba ‘señor’ mientras rogaba por su vida”.

Y agregó: “No puedo decirles el tipo de dolor que sientes cuando ves algo así”.

Hermano de George Floyd pide un alto a la violencia 1:54

Alzando la voz, dijo: “Estoy cansado. Estoy cansado del dolor, el dolor que sientes cuando ves algo así. Cuando ves morir a tu hermano mayor a quien admiraste durante toda tu vida, morir suplicando por su madre. Estoy aquí para pedirles que lo detengan. Detengan el dolor. Eviten que estemos cansados”.

El hermano de Floyd hizo referencia a las protestas masivas que se desarrollan en Estados Unidos e instó que la policía rinda cuentas y sea reformada.

“George pidió ayuda y fue ignorado. Por favor, escuchen el pedido que les estoy haciendo a ustedes ahora. A los pedidos de nuestra familia y los pedidos que suenan en las calles de todo el mundo”, dijo.

“Hónrelos, honre a George y haga los cambios necesarios para que la policía sea la solución y no el problema. Háganlos responsables cuando hagan algo mal, enséñenles lo que significa tratar a las personas con empatía y respeto. Enséñeles lo que es la fuerza necesaria. Enséñenles que la fuerza mortal debe usarse raramente y solo cuando la vida está en riesgo. George no estaba lastimando a nadie ese día. No merecía morir por 20 dólares”.

A raíz de las protestas y los disturbios nacionales, los demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado han presentado una amplia propuesta de legislación para la reforma de la policía, mientras que los republicanos del Senado también están trabajando para elaborar su propia propuesta de reforma. Sin embargo, no está claro si habrá suficiente apoyo bipartidista para que algún proyecto pase por ambas cámaras del Congreso.

Los demócratas de la Cámara de Representantes ahora tienen el objetivo de llevar su paquete de reformas policiales a la Cámara para que se vote durante la semana del 22 de junio.

El paquete, elaborado por el Grupo de Legisladores Negros del Congreso, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara y los senadores demócratas Kamala Harris de California y Cory Booker de Nueva Jersey, prohibiría los sometimientos por el cuello, crearía un Registro Nacional de Mala Conducta de la Policía, incentivaría a los gobiernos estatales y locales a impartir capacitación sobre prejuicios raciales para los agentes y establecería restricciones a la transferencia de equipos de grado militar a las policías locales, entre otras acciones.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, un demócrata de Nueva York, habló en apoyo de la legislación durante la audiencia y dijo que “adoptaría un enfoque holístico que incluye una variedad de reformas frontales para cambiar la cultura de la policía, mientras también hace rendir cuentas a los malos policías para separarlos de aquellos que tienen una verdadera ética para proteger y servir”.

“La nación exige y merece un cambio significativo”, dijo Nadler, y agregó: “es responsabilidad y obligación del Comité Judicial de la Cámara hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a lograr el cambio para el pueblo estadounidense”.

El representante Jim Jordan de Ohio, el principal republicano en el comité, dijo durante la audiencia que “el pueblo estadounidense comprende que es hora de una discusión real, un debate real, soluciones reales, sobre el tratamiento de la policía a los afroamericanos”. Agregó que los estadounidenses también entienden que “la gran mayoría de los agentes de la ley son responsables, trabajadores, personas heroicas que intervienen primero en casos de emergencia”.

Jordan agregó que los estadounidenses también entienden que “es pura locura desmantelar a la policía”, refiriéndose a un llamamiento que algunos activistas han hecho, pero que los principales demócratas del Congreso no han respaldado al impulsar las reformas.

Piden quitar fondos y disolver departamentos de policía en EE.UU. 2:28

Otros testigos también están testificando durante la audiencia del miércoles, incluida Vanita Gupta, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos; Sherrilyn Ifill, presidenta y directora asesora del Fondo de Defensa Legal y Educación de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color; y el jefe de policía Art Acevedo, presidente de la Asociación de Jefes de las Grandes Ciudades y jefe de policía del Departamento de Policía de Houston.

Derek Chauvin, J. Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Thao estaban respondiendo a una llamada sobre una factura falsificada de 20 dólares el 25 de mayo cuando detuvieron a George Floyd. Chauvin presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi nueve minutos. Los cuatro agentes fueron despedidos y ahora enfrentan cargos por la muerte de Floyd.

Conoce a los policías implicados en la muerte de Floyd 4:32

Con la voz quebrada y llena de emoción, el hermano de Floyd, Philonise, le dijo al comité el martes que no tuvo la oportunidad de despedirse de su hermano, y agregó: “Me robaron eso, pero sé que ahora está mirando hacia abajo a nosotros”.

Dirigiéndose a George directamente, dijo: “Mira lo que hiciste, hermano mayor, cambiaste el mundo. Gracias por todo, por cuidarnos en la Tierra, por cuidarnos ahora. Espero que encuentres a mamá y a ti puede descansar en paz con el poder. Gracias”.

Lauren Fox, Haley Byrd y Harmeet Kaur de CNN contribuyeron a este informe.