Cinco comediantes mexicanas se unen en ‘La culpa es de la Malinche’

Liderado por 5 talentosas comediantes mexicanas, Comedy Central estrena el programa 'La culpa es de la Malinche' con 13 episodios (Fotografías cortesía Comedy Central)

(CNN Español) — Inspirado en una de las mujeres más enigmáticas de la historia de México, llega el programa ‘La culpa es de la Malinche’, el cual reúne a cinco comediantes mexicanas que aparentemente tienen poco en común.

Alexis de Anda, La Bea, Michelle Rodríguez, Verónica Toussaint y Mónica Escobedo serán las comediantes mexicanas que se sienten a conversar, con su muy único y peculiar estilo, en esta mesa femenina de debate, basada en el programa ‘La culpa es de Colón’, que dio origen a versiones locales en Colombia, Argentina y Brasil.

A lo largo de 13 episodios, se abordará una diversidad de temas como costumbres, creencias y peculiaridades de mujeres y hombres de todo México, pero desde una perspectiva femenina, sarcástica y cómica. “Esta es la postura de cinco mujeres distintas sobre diferentes temas, como el éxito, la guerra y la pena ajena. Tendremos a diversos invitados en algunas emisiones. Cada una tiene una onda distinta para que, a partir de la comedia, podamos hacer reír a la gente”, afirma Michelle Rodríguez.

Por su parte, Mónica Escobedo asegura tener una regla dentro de la comedia: “Si los dos nos reímos, significa que lo hice bien. Aquí se trata de que todas nos riamos. Ya no es la época de, como dice la frase, ‘entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño’. Hay mucha diversidad, hay muchas locuras. Es un formato muy divertido, no se planeó así. Grabamos los episodios antes de la pandemia, era otro rollo, no teníamos miedo de abrazarnos”, cuenta Escobedo.

¿Quiénes son ellas?

Alexis de Anda

“Es una comediante, actriz y conductora mexicana, y una de las mayores influencias del stand up en México”, dice la descripción de Comedy Central.

La Bea

“Una morra de barrio que hace stand up, le gustan las cumbias y el mezcal. Comediante, psicóloga, buena onda y organizadora de tandas”.

Michelle Rodríguez

“Actriz, cantante y practicante del stand up”. Estudió diseño y comunicación visual en la UNAM. Ha participado en diversas producciones teatrales como ‘Los miserables’; ‘La estética del crimen’; ‘Los monólogos de la vagina’; ‘12 princesas en pugna’, ‘¡Si nos dejan!’, ‘Toc toc’; ‘Mentiras, el musical’ y ‘Chicago’.

Verónica Toussiant

Estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac. En televisión, participó en telenovelas y series como ‘Cara o Cruz’, ‘Amarte es mi pecado’, ‘M13dos’ y ‘Capadocia’, entre otras. En cine, se la vio en ‘Conejo en la luna’, ‘Amor xtremo’ y ‘Oso polar’, la primera película en México en ser grabada en su totalidad con un teléfono celular y por la que ganó el premio Ariel a mejor actriz de reparto.

Mónica Escobedo

Mónica Escobedo es “actriz, conductora y comediante, y, tras probar suerte en dichas disciplinas, asegura que la comedia es su pasión”. Antes de ser comediante, fue locutora de diversos programas de radio. Como comediante, presentó el especial ‘Entre Nos: Parte 1’ en HBO Latino para Estados Unidos en 2017.

Para un comediante hoy en día, ¿qué es más difícil? ¿Reírse de los problemas de los demás, de los propios, o de los problemas de las amigas? “Es igual, ya que cuando aprendes de tus propios problemas, es ´más fácil reírse de los problemas de los demás, pero lo más rico, es reírse en conjunto. Al tener cada una diferentes posturas y al ser tan diferentes, siempre, a partir de la comedia, buscamos dejar claro quiénes somos sin pasar encima de nadie. Sí existe este ‘piquete de ombligo’ y ‘codazos’ entre amigos. No hay otro afán de molestarse. La comedia nos cuestiona mucho”, afirma Rodríguez.

No te pierdas el estreno de la primera temporada de ‘La culpa es de la Malinche’ el próximo 17 de junio a las 10 p.m., hora de México**, en Comedy Central para toda la región.

**Debes consultar horario en cada país.