El agente acusado por la muerte de George Floyd todavía es elegible para una pensión de más de US$ 1 millón

(CNN) — El exagente de policía de Minneapolis Derek Chauvin podría recibir más de US$ 1 millón en beneficios de pensión durante sus años de jubilación, incluso si es condenado por la muerte de George Floyd.

Chauvin ha sido objeto de la furia nacional desde el mes pasado, cuando surgieron imágenes de él arrodillado en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos mientras Floyd le rogó que se detuviera. Fue despedido rápidamente del departamento donde había trabajado desde 2001, y en medio de las protestas nacionales, finalmente fue acusado de homicidio intencional sin premeditación. Otros tres oficiales involucrados en el incidente también fueron despedidos y enfrentan cargos por delitos graves.

Pero Chauvin aún se beneficia de una pensión parcialmente financiada por los contribuyentes. Si bien una serie de leyes estatales permiten la pérdida de pensiones para aquellos empleados condenados por delitos graves relacionados con su trabajo, este no es el caso en Minnesota.

La Asociación de Jubilación de Empleados Públicos de Minnesota confirmó a CNN que Chauvin, de 44 años, seguiría siendo elegible para solicitar su pensión a los 50 años, aunque no proporcionó detalles sobre el monto específico que recibiría. El abogado de Chauvin declinó hacer comentarios. Los funcionarios del plan de jubilación dijeron que los empleados despedidos voluntariamente o por causa justificada son elegibles para beneficios futuros a menos que elijan perder su beneficio futuro y recibir un reembolso de todas sus contribuciones realizadas durante su empleo.

“Ni nuestra junta ni nuestro personal tienen la discreción de aumentar, disminuir, negar o revocar los beneficios”, indicó una portavoz. “Cualquier cambio a la ley actual debería hacerse a través del proceso legislativo”.

Si bien se utilizan varios factores para calcular los beneficios de pensión, Chauvin probablemente sería elegible para pagos anuales estimados en US$ 50.000 al año o más si decidiera comenzar a recibirlos a los 55 años, según un análisis de CNN basado en la permanencia de Chauvin , datos de nómina de 2019, detalles del contrato, orientación del plan de pensiones y horarios salariales del Departamento de Policía de Minneapolis. Los beneficios podrían extenderse a US$ 1,5 millones o más durante un período de 30 años, sin incluir ningún aumento en el costo de vida. Los pagos anuales de Chauvin podrían ser aún más altos si recibiera cantidades significativas de horas extras en años anteriores.

Dos de los otros oficiales acusados por la muerte de Floyd eran novatos, pero un tercero también parece ser elegible para recibir beneficios de pensión por su tiempo con el departamento, según los registros de empleo publicados por la ciudad. La Oficina del Alcalde de Minneapolis, el Departamento de Policía y el sindicato de policía local no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

Las pensiones públicas se pagan a través de una combinación de contribuciones de los gobiernos locales y los propios trabajadores financiados por los contribuyentes, así como los rendimientos de las inversiones. Las pensiones de seguridad pública suelen ser algunas de las más generosas y han hecho que los presupuestos locales y estatales se disparen en todo el país.

Pero son casi imposibles de reducir o quitar a los trabajadores a quienes se les prometió en contratos públicos de empleo, y los sindicatos policiales han luchado mucho para proteger las pensiones de los trabajadores. Los agentes también suelen pagar parte de sus propios salarios a los fondos y generalmente reciben sus pensiones en lugar de la Seguridad Social.

En medio de las crecientes solicitudes en todo el país para desfinanciar los departamentos de policía y distribuir mejor el dinero a los servicios sociales, como el desarrollo de la juventud y la comunidad y el tratamiento de la salud mental, las pensiones probablemente serán un punto crítico en el debate en curso.

Las leyes que rigen si las pensiones pueden ser despojadas a los policías acusados de mala conducta varían según el estado. Menos de la mitad de los estados tienen leyes que permiten que se retiren las pensiones a policías condenados por cualquier tipo de delito grave, mientras que otros estados permiten que se retiren las pensiones por delitos específicos como corrupción o delitos sexuales contra menores, pero no por condena de un agente por usar fuerza excesiva, según una investigación de 2017 publicada en el Journal of Law, Economics and Policy.

Pero incluso estas leyes no tocarían a los muchos agentes acusados de brutalidad policial que nunca son condenados o incluso acusados de un delito. Muchos también fueron aprobados en la última década y generalmente no se aplicarían a los agentes contratados antes de que se promulgaran las leyes, anotaron los investigadores.

“La pérdida de la pensión por mala conducta es bastante rara”, dijo D. Bruce Johnsen, profesor de derecho en la Universidad George Mason y uno de los autores de la investigación.

“Con esta terrible tragedia, podría ser un buen momento para avanzar en esta dirección”, agregó, y dijo que las situaciones específicas que permitirían la confiscación tendrían que definirse cuidadosamente.