Weston McKennie: Necesitamos un presidente que pueda hacer algo

McKennie: ¿Desde cuándo debemos aceptar el racismo? 3:28

(CNN) — El mediocampista de la selección estadounidense de fútbol y del Schalke 04 Weston McKennie es una joven estrella que juega en el fútbol alemán y ha sufrido ataques racistas en Estados Unidos y en Alemania.

“No creo que sea el presidente adecuado para este momento, para manejar una situación como esta”, dijo McKennie a Darren Lewis de CNN. “Se supone que eres nuestro presidente, se supone que debes ayudar en esta situación. No arrojar petróleo al fuego. No creo que sea el tipo de presidente adecuado para eso, en este momento necesitamos un presidente que pueda levantarse y hacer algo, que se levante y diga cuándo es suficiente. Fue llevado a un búnker y se está escondiendo seguro en alguna parte. Yo, personalmente, creo que está ignorando toda la situación y no está usando todo su poder potencial. Es el presidente, puede intentar influir en una ley que la policía que maneja situaciones como esta [Floyd] sea castigada por eso y sea responsabilizado por sus acciones “.

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre las declaraciones de McKennie a CNN.

Cuando vivió en Texas estando en la academia juvenil del club de la Major League Soccer FC Dallas, McKennie dice que no era raro ver banderas conferderadas mientras conducía por el estado. A menudo parecía que algunas personas todavía vivían “en la década de 1960”, dice Mckennie.

McKennie es un futbolista de raza negra que lideró las protestas de los jugadores en la primera división de Alemania. El jugador de 21 años llevaba un brazalete con las palabras “Justicia para George Floyd” cuando el Schalke jugó con el Werder Bremen a finales de mayo.

Las estrellas de la Bundesliga Jadon Sancho y Achraf Hakimi lucieron mensajes escritos a mano en sus camisas pidiendo justicia para George Floyd, mientras que Marcus Thuram se arrodilló después de anotar.

Él recuerda haber tenido conversaciones con su hermano y su padre cuando comenzó a preguntarse si mudarse con su familia era la decisión correcta. McKennie dice que también pensó en un futuro en el que podría tener un hijo o una esposa que saliera de la casa y no regresara.

“Ningún hombre o mujer blanca entenderá por lo que tenemos que pasar”, dice. “Nunca entenderé, especialmente en Estados Unidos, tener que ir a un vecindario y temer por tu vida o caminar y ser juzgado en lugares que normalmente, normalmente, una persona negra no debería estar. Estoy seguro de que hay personas que miran a hombres y mujeres negros, los ven con un lindo auto o los ven con algo lindo y piensan: ‘Oh, eso probablemente no sea de ellos’. No tuvieron que pasar por eso, sus antepasados ​​no tuvieron que pasar por eso, los miembros de su familia no tuvieron que pasar por eso. Les conté la historia antes de que Mike, mi hermano, entró en una barbería en Texas abrió la puerta y le dijeron: ‘Aquí no cortamos el pelo de los negros'”.

Es un problema global

Si bien la muerte de Floyd ha resaltado una vez más el tema del racismo en los Estados Unidos, McKennie es muy consciente de que el problema es global.

“Obviamente me han llamado todo tipo de cosas aquí y allá en Estados Unidos”, dice. “Pero una de las cosas que siempre predico es que es un problema global porque la mayoría de mis encuentros racistas han sido en Alemania.

Me llamaron simio, me llamaron negro, también me llamaron todo tipo de cosas en Alemania. Incluso esta temporada me llamaron simio de mierda y me hicieron ruidos de mono, la gente tiraba levanta los brazos como un mono”.

Las protestas de McKennie no se han limitado solo al campo. El joven de 21 años se ha unido a las marchas en Gelsenkirchen, Alemania, la ciudad natal del Schalke, y aunque desconfía de que esto sea otro falso amanecer en la lucha contra el racismo, siente que el impulso global actual por los cambios marca un hito.

“El 2020 en general es un año que seguramente pasará a la historia. Una de las mayores pandemias, uno de los mayores movimientos de derechos civiles de la historia. Entonces, saber que otro cambio monumental puede ocurrir ahora durante nuestro tiempo, ser parte de él, ver a tus compañeros de equipo, ver a tus amigos, a la familia ser parte de algo así, no diré emocionante, pero también emocional.

Vas a mirar hacia atrás y cuando sea adulto, cuando tenga 40 años y digas: ‘Fui parte de eso, ayudé a esa situación, todos nos unimos, no solo en la nación, como un mundo.

“¿Cuándo ha estado el mundo en la misma página? Hay guerras y hay personas peleando, y parece que todos están renunciando a su odio por unirse para apoyar esta situación. Así que definitivamente es un hecho monumental”.