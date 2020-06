“Amo mi cuerpo igual que antes”: la historia de Daniela Álvarez, la exseñorita Colombia a la que le tuvieron que amputar la pierna izquierda

Daniela Álvarez, exseñorita Colombia 2011-2012, publicó esta fotografía en Instagram el 14 de junio, tras someterse a una cirugía para la amputación de su pierna izquierda. (Crédito: Instagram/Daniela Álvarez)

(CNN Español) — A Daniela Álvarez, exseñorita Colombia 2011-2012, le están lloviendo mensajes de solidaridad por estos días, luego de tener que someterse a por lo menos cinco cirugías en el último mes, una de ellas para amputarle su pierna izquierda.

La modelo y presentadora colombiana anunció el fin de semana en sus redes sociales que fue sometida a una cirugía para removerle su extremidad izquierda debido a una isquemia provocada tras varias cirugías a las que tuvo que someterse en las últimas semanas.

Álvarez relató en un conmovedor video detalles sobre su estado de salud. La primera de las cirugías era “una operación que supuestamente iba a ser sencilla”, relató en su cuenta de Instagram este fin de semana, para extraer una masa de su abdomen, pero tuvo complicaciones con la aorta pues la masa estaba pegada a ella. Por eso tuvo que someterse a otras dos cirugías de reconstrucción, dijo.

Pero la tercera operación a la que fue sometida le produjo a la modelo colombiana una isquemia “desde la parte de mi ombligo hacia abajo hasta mis pies”, dijo ella en un video en el que aparece con la pierna izquierda vendada. Esto le cortó el flujo de sangre que afectó específicamente su pie izquierdo y por eso tuvo que someterse a una cuarta operación para ayudarle a la circulación de su extremidad izquierda.

“…Me hicieron básicamente cuatro rayitas acá (en la mitad de la pierna) para ayudar a la perfusión de mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”, dijo Álvarez refiriéndose a su pie izquierdo.

Por eso, anunció, decidió someterse a una quinta cirugía para amputarle el pie izquierdo.

“Tendrán que también tomar un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera porque podría yo tener un pie, pero no sería un pie funcional”, dijo ella en un video antes de la operación, anunciando la decisión que había tomado.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y todas las cosas que gustan, decidí tener esta cirugía”.

Este domingo Álvarez publicó una fotografía tras la cirugía, rodeada de su familia: “Pies, para que los quiero si tengo alas para volar”, escribió.

“Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré”, agregó la modelo colombiana.

Mensajes de solidaridad

Los mensajes de solidaridad para Daniela Álvarez no se hicieron esperar.

Uno de estos mensajes vino de la modelo brasileña Paola Antonini, quien también sufrió la amputación de su pierna izquierda tras un accidente, que le mostró la prótesis que usa y le envió un mensaje de que “todo estará bien”.

“Sé que tienes muchas dudas ahora, pero quiero decirte que todo estará bien, de verdad, cree en esto. Pronto estarás caminando de nuevo, tendrás una vida absolutamente normal”, le dijo Antonini a Álvarez en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La exseñorita Colombia 2018-2019 Gabriela Tafur dijo en Twitter que Álvarez ha dado una muestra de “tenacidad, empuje, buena actitud, fe y optimismo” en “tan solo 3 días”.

Qué lecciones de vida nos está dando Daniela Álvarez en tan solo 3 días. Cuánta tenacidad, empuje, buena actitud, fé y optimismo. Toda mi admiración y respeto para esta gran mujer. — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) June 14, 2020

La alcaldesa de Bogotá Claudia López agradeció a Álvarez su historia por ser ejemplo y dar “perspectiva” a todos. “¡Mientras haya vida todo lo demás se recupera!”, escribió la alcaldesa de la capital colombiana.

Daniela Álvarez nos comparte con dulzura, valentía y esperanza su historia. Nos da perspectiva y ejemplo a todos! Mientras haya vida todo lo demás se recupera! Gracias querida Daniela por recordarnos que aún en las circunstancias más difíciles esa debe ser nuestra luz. Abrazos! https://t.co/PWSFba5CvH — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 13, 2020

El exsenador colombiano Antonio Navarro, quien también tiene una pierna amputada, envió su solidaridad a la modelo y dijo que “claro que se puede vivir así”.

Daniela Alvarez quedó como yo

Con la pierna izquierda amputada abajo de la rodilla

Claro que se puede vivir así

Solidaridad con ella — Antonio Navarro (@navarrowolff) June 13, 2020

Álvarez, que ahora está en recuperación en una clínica en Bogotá, le dio gracias a Dios y a todos los que han estado acompañándola en este momento y dijo volverá a hablar cuando se encuentre “absolutamente bien”.

“A Dios gracias, a la virgen gracias porque me dan todo este valor, porque me dan todo este optimismo, que me dan toda esta buena actitud para poder contarles, para poder enfrentarme a una nueva vida para mi, a una nueva vida que estoy segura que será mejor porque todo en la vida pasa por y para algo. Y yo sé que Dios me tiene para grandes cosas, para compartirlas con todos ustedes”, concluyó la exreina de belleza colombiana.