(CNN Español) – Desde la llegada del coronavirus y el aumento de los casos a nivel global, gobiernos alrededor del mundo han establecido cuarentenas y estrictas medidas de distanciamiento social para evitar una propagación mayor del covid-19.

Según dos estudios publicados en la revista Nature, y realizados por la Universidad de Stanford y el Colegio Imperial de Londres, el distanciamiento social ha prevenido más de 500 millones de contagios y más de 3 millones de muertes.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos dos estudios que demuestran que las medidas de distanciamiento social han salvado millones de vidas.

Una de las palabras de moda en estos tiempos de pandemia es “distanciamiento social”, la cual se define como la práctica de salud pública que tiene como objetivo, evitar que personas infectadas entren en contacto cercano con personas sanas, para reducir la oportunidad de contagio de enfermedades infecciosas.

Lo primero es entender la base científica del distanciamiento social.

Cuando una enfermedad infecciosa es transmitida a través de la vía respiratoria -como es el caso del covid-19- es imposible detener el avance de la enfermedad, si las personas no están separadas por una cierta distancia.

En el caso de la gripe y de este nuevo coronavirus, esa distancia es de aproximadamente 1 a 2 metros.

La gran pregunta es entonces ¿Cómo podemos hacer para que la población en riesgo mantenga una distancia de 1 a 2 metros entre sí?

La manera más fácil -y drástica- de hacerlo, es a través de una cuarentena, en la que las personas son obligadas a permanecer en sus domicilios, evitando salir, y por tanto evitar contacto cercano con otras personas.

Además de la cuarentena, el distanciamiento social incluye también medidas sociales a gran escala, como cancelar eventos grupales o cerrar espacios públicos, siendo algunos ejemplos, el cierre de escuelas, universidades y centros de trabajo, cancelación de espectáculos deportivos, artísticos y otras formas de reunión de grandes grupos como servicios religiosos y conferencias.

En otras palabras, el objetivo del distanciamiento social , es entonces hacer que -al disminuir los contagios- la enfermedad pueda (de acuerdo a su grado de contagiosidad) desaparecer. Eso fue lo que sucedió en 2003 con el SARS, enfermedad que se logró contener completamente, realizando pruebas para descubrir el virus, aislando los casos positivos y a sus contactos. La ventaja además, fue que el coronavirus del SARS fue mucho menos contagioso que este nuevo coronavirus.

¿Y existe evidencia de que las cuarentenas funcionen?

Aparte de las evidencias históricas relacionadas a la pandemia de 1918 descritas en un episodio anterior, y que demostraron un importante beneficio de las cuarentenas, ahora, dos recientes estudios demuestran que las medidas de distanciamiento social han impedido millones de contagios.

En el primer estudio, publicado electrónicamente en la revista Nature del 8 de mayo, investigadores estadounidenses de la Universidad de Stanford estudian el impacto de 1.717 medidas de aislamiento social locales, regionales y nacionales en China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y los Estados Unidos. Su objetivo fue evaluar el efecto de esas medidas de aislamiento social en la tasa de crecimiento de infecciones por el nuevo coronavirus.

El estudio concluye que en esos seis países, las medidas de distanciamiento social previnieron o retrasaron aproximadamente 62 millones de casos confirmados. Debido a que la mayoría de esos casos primarios, son raramente diagnosticados y aislados, el número real de infecciones totales prevenidas es de aproximadamente 530 millones.

El análisis por país, reveló que se previnieron 285 millones de infecciones totales en China, 49 millones en Italia, 45 millones en Francia y 60 millones Estados Unidos.

El segundo estudio, también publicado electrónicamente en la revista Nature del 8 de mayo por investigadores del Colegio Imperial de Londres, estima el impacto de las medidas de distanciamiento social en 11 países de Europa.

Su conclusión es que las medidas de aislamiento social han evitado la muerte de 3,1 millones de personas en esos 11 países, incluyendo medio millón solo en Inglaterra. El estudio encontró también que el número total de infecciones se redujo en 82% en los 11 países estudiados.

Este estudio encuentra también -y este es un duro golpe a la esperanza de que la mayoría de la población europea pueda ya estar infectada y alcance la llamada protección del grupo o del rebaño- que solo 3,2 a 4% de la población ha sido infectada por el nuevo coronavirus.

No hay duda de que, hasta que no se encuentre un medicamento o vacuna efectiva o hasta que no se logre que 60 a 70% de la población mundial se infecte, las medidas de distanciamiento social serán parte importante del control de la pandemia.

