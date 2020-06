Agentes de policía en todo Estados Unidos han renunciado a sus trabajos en los últimos días

57 policías renuncian por la suspensión de dos agentes en Buffalo, Nueva York 0:42

(CNN) — Desde la muerte de George Floyd hace tres semanas, el papel del sistema de justicia penal de Estados Unidos ha sido catapultado a la vanguardia de la conversación nacional con miles de personas pidiendo cambios radicales en el sistema policial del país.

Los manifestantes han pedido a los líderes de su comunidad que responsabilicen a los policías y desmantelen los Departamentos de Policía, con la esperanza de que esos fondos puedan ser redirigidos hacia otros programas.

Y muchos líderes locales han respondido, firmando decretos que cambian la forma en que operan los departamentos, prometiendo nuevas reformas y actuando rápidamente ante los incidentes de brutalidad policial que han surgido en las últimas semanas.

Pero a medida que la ira burbujea en algunas partes del país, algunos Departamentos de Policía de Estados Unidos enfrentan sus propias crisis y algunos agentes ahora han optado por irse.

En Minneapolis

En Minneapolis, al menos siete policías renunciaron al Departamento desde que las protestas provocadas por la muerte de Floyd, a fines de mayo, inundaron las calles de la ciudad. Más de media docena de agentes también están en proceso de irse, le dijo un vocero de la ciudad a CNN.

La cantidad de agentes que ya no están en el Departamento no incluye a los cuatro hombres que estuvieron involucrados en la muerte de Floyd y fueron despedidos, según Casper Hill, el portavoz de la ciudad.

“No hay nada que nos haga creer que en este momento el número sea tan grande que va a ser problemático”, dijo el portavoz policial John Elder al Minneapolis Star Tribune, sobre los agentes que se están yendo, que incluyen tanto a los agentes de patrulla como a los detectives.

“Las personas buscan dejar el empleo por un sinnúmero de razones: el Departamento de Policía de Minneapolis no es una excepción”, dijo Elder.

En una carta abierta, la semana pasada, miembros del Departamento condenaron las acciones del exagente de Minneapolis Derek Chauvin, quien presionó su rodilla en el cuello de Floyd durante casi nueve minutos.

“Derek Chauvin falló como humano y despojó a George Floyd de su dignidad y vida. Esto no es lo que somos”, decía la carta, firmada por 14 policías. “No somos el sindicato ni la administración”, dice la carta.

Atlanta

Atlanta se convirtió en el epicentro de las protestas, esta semana, después de que un hombre negro recibió un disparo en la espalda y murió, el viernes por la noche. Tras el homicidio de Rayshard Brooks, la jefa de la Policía de Atlanta renunció y el agente que mató al hombre de 27 años fue despedido. Un segundo agente fue puesto en servicio administrativo.

La Policía de Atlanta dijo en un comunicado que ocho agentes renunciaron al Departamento este mes.

“Nuestros datos de personal indican que hemos tenido la renuncia de dos a seis agentes por mes en 2020”, dijo la Policía de Atlanta, en un comunicado.

La Fundación de la Policía de Atlanta informó anteriormente que 19 agentes habían renunciado “desde el comienzo de las protestas por la justicia social”. Desde entonces, la fundación se ha retractado de ese número.

Antes de la muerte de Brooks, algunos criticaron los cargos a los que se enfrentaron seis agentes después de que quedara registrado en video cómo los agentes conducían violentamente a un par de estudiantes universitarios negros que estaban en su automóvil y estaban atrapados en el tráfico causado por las protestas en curso.

Esos críticos incluyeron a la jefa de la Policía de Atlanta, Erika Shields, quien ya había despedido a dos agentes involucrados, y dijo que no esperaba cargos.

Los cargos penales “nunca fueron parte de ninguna discusión que tuve con el alcalde o su administración”, escribió Shields en la nota que el Departamento le proporcionó a CNN. “Llamé al DA [fiscal de distrito] y expresé mi preocupación, tanto por la idoneidad como por el momento de cualquier cargo”, escribió Shields.

En el sur de Florida

En el sur de Florida, 10 agentes renunciaron a la unidad SWAT de su ciudad por preocupaciones sobre seguridad, diciendo que se sienten “restringidos por la politización de nuestras tácticas”, según documentos obtenidos por CNN.

Los agentes enviaron una carta a la jefa de la Policía de Hallandale Beach, Sonia Quinones, diciendo que estaban “mínimamente equipados, poco entrenados y muchas veces restringidos por la politización de nuestras tácticas hasta el punto de colocar la seguridad de los perros sobre la seguridad de los miembros del equipo”.

También dijeron que estaban disgustados después de que el personal del comando se arrodilló con activistas y otros durante una manifestación, el lunes, según la carta.

“Hasta que estas condiciones y sentimientos se rectifiquen y aborden, no podemos realizar de manera segura, efectiva y de buena fe los deberes en esta capacidad sin ponernos a nosotros y a nuestras familias en este nivel de riesgo innecesario”, escribieron los policías.

Los agentes renunciaron solo de la unidad SWAT, no del Departamento de Policía, dijo el administrador de la ciudad de Hallandale Beach, Greg Chavarria.

Quinones le dijo a CNN, el lunes por la noche, que estaba “extremadamente decepcionada” por la decisión de los agentes.

“Se alejaron de su tarea, nunca me avisaron por adelantado ni me hicieron saber sus preocupaciones”, dijo. “Si no nos estamos conectando y no nos estamos comunicando, entonces no estamos resolviendo las preocupaciones”.

La jefa dijo que lo que los agentes escribieron en su memorando era inexacto, y agregó que no se arrodilló para oponerse a la policía sino para ser solidaria con su comunidad.

“Proporcionamos un aumento en las horas de capacitación, proporcionamos más de US$ 100.000 en los últimos dos años en equipos específicos de SWAT y luego, de manera inexacta y falsa, declararon que me arrodillé en solidaridad con el vicealcalde, lo cual no fue el caso. Fue una reverencia con nuestra comunidad”, dijo Quiñones.

Buffalo

En Buffalo, Nueva York, casi 60 agentes renunciaron al Equipo de Respuesta de Emergencia por la suspensión de dos policías que fueron captados en un video empujando al suelo a un manifestante anciano.

“Cincuenta y siete renunciaron con disgusto debido al tratamiento de dos de sus miembros, que simplemente estaban ejecutando órdenes”, dijo previamente el presidente de la Asociación de Beneficencia de la Policía de Buffalo, John Evans, a WGRZ, afiliada de CNN.

Los dos agentes que aparecen en el video fueron acusados de agresión y se declararon inocentes. El manifestante de 75 años fue visto caer al suelo y sangrar de la cabeza.

Los 57 agentes que entregaron su renuncia no renunciaron a la fuerza, sino que formaron todo el equipo activo de Respuesta de Emergencia del Departamento, dijo la oficina del alcalde de Buffalo a CNN.

Algunos miembros de la unidad están fuera actualmente y no están incluidos en los 57 que renunciaron, según la oficina del alcalde.

— Josh Campbell, Aaron Cooper y Chandler Thornton de CNN contribuyeron a este informe.