Eclipse solar de junio 2020: cuándo y dónde ver el eclipse anular y el anillo de fuego

(CNN) — Este fin de semana, los observadores de estrellas en el hemisferio oriental tendrán eclipse solar anular en los talones del solsticio de verano. Este tipo de eclipse se caracteriza por su impresionante “anillo de fuego”, ya que no es un eclipse total y los bordes del Sol todavía se pueden ver alrededor de la Luna.

“Los eclipses anulares son similares a los eclipses totales en los que la Luna, la Tierra y el Sol están alineados para que la Luna se mueva directamente frente al Sol como se ve desde la Tierra”, dijo Alex Young, director asociado de Ciencias en la División de Ciencias de la Heliofísica en Centro de vuelo espacial Goddard de la NASA.

“Pero no ocurre un eclipse total, es decir, la Luna no bloquea completamente el disco visible del Sol porque la Luna está más lejos y su tamaño aparente en el cielo es [ligeramente] más pequeño que el Sol. Esto significa que un pequeño anillo de anillo del disco solar es visible alrededor de la Luna”.

Los eclipses solares ocurren aproximadamente dos semanas antes o después de un eclipse lunar, dijo Young. Hubo un eclipse lunar el 5 de junio y el siguiente ocurre el 5 de julio.

Dónde verlo

El eclipse anular comenzará cuando en Miami sea de madrugada, las 12:47 a. m. (4:47 UTC -tiempo universal coordinado-), el 21 de junio, y cruzará un camino estrecho que comienza al amanecer en África y finalmente se trasladará a China antes de terminar al atardecer sobre el océano Pacífico. Llegará a su punto máximo a las 2:40 a. m., hora de Miami, (6:40 UTC) y finalizará alrededor de las 4:32 a. m., hora de Miami (8:32 UTC).

El eclipse parcial comenzará a las 11:45 p. m. , hora de Miami (3:45 UTC) el 20 de junio y finalizará a las 5:34 a.m., hora de Miami (9:34 UTC) el 21 de junio.

Consulta TimeandDate.com para verificar los horario más específicos en tu área.

El eclipse será visible sobre África central, el sur de la península arábiga, Pakistán, el norte de la India y el sur de China central, dijo Young. Se observará un eclipse parcial en la mayor parte de Asia, África, el sur y el este de Europa, el norte de Australia y partes de los océanos Pacífico e Índico, agregó.

Y, por supuesto, si el clima lo permite, se espera que el cielo esté despejado.

El eclipse completo durará aproximadamente 3,75 horas, pero la duración a medida que pasa sobre ubicaciones individuales será de alrededor de un minuto y medio. Durante el pico, en realidad se acortará a poco más de 30 segundos.

¿Cómo verlo?

Aunque este no es un eclipse solar total, aún se necesitan medidas de seguridad para verlo.

“Debido a que el Sol es increíblemente brillante, todavía es demasiado brillante para mirarlo con los ojos desprotegidos”, dijo Young. “Necesitas anteojos de seguridad solar o filtros especiales para usar con telescopios o binoculares”.

Cualquier vislumbre del brillo del Sol no solo es incómodo, es peligroso. Mirar directamente el poderoso brillo solar puede causar daño a la retina, la parte sensible a la luz del ojo. Incluso la menor cantidad de exposición puede causar visión borrosa o ceguera temporal. El problema es que no sabrás si es temporal al principio.

Ya sea que uses las gafas de eclipse de cartón o una tarjeta de mano con una sola vista rectangular, la característica más importante es el filtro. Asegúrate de que tus gafas de eclipse cumplan con el estándar de seguridad internacional ISO 12312-2. Los anteojos de eclipse se pueden usar sobre anteojos normales.

Para evaluar la seguridad, lo único que puedes ver a través de un filtro solar seguro es el Sol mismo. Si miras a través y el Sol está demasiado brillante, desenfocado o rodeado de una neblina turbia, o si puedes ver cosas como luces domésticas comunes, los lentes no son seguros.

Si tienes la tentación de reutilizar los anteojos de eclipse que tienen tres años o más, se fabricaron antes de que el estándar de seguridad internacional estuviera en su lugar y vienen con una advertencia que dice que no se puede mirar a través de ellos durante más de tres minutos a la vez. Estos deben ser descartados, de acuerdo con la Sociedad Astronómica Estadounidense.

Seguridad primero

Si planeas ver el eclipse a través de una cámara, un telescopio o binoculares, compra un filtro solar para colocarlo en el extremo de la lente. Pero no uses anteojos de eclipse mientras miras a través de cualquiera de estos. La luz concentrada pasará a través de los filtros y lesionará los ojos.

Aquí hay algunos consejos de seguridad para recordar, de acuerdo con la Sociedad Astronómica Estadounidense: