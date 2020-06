La serie “Promesas de campaña”: ¿realidad o mentira?

Los partidos FLAn y FLIN buscarán la presidencia de un país en la serie "Promesas de campaña" (Foto cortesía CLARO TV)

(CNN Español) — Imaginemos lo siguiente. Se acercan las elecciones presidenciales en algún país del mundo y hay dos candidatos: uno popular y otro del partido oficialista que lleva varios años en el poder. Uno de ellos está en coma y se busca desesperadamente a un doble que tome su lugar. ¿Quién ganará la presidencia?

Esta es la trama central de la serie “Promesas de campaña”, en donde la realidad y la fantasía se mezclan en una serie de humor negro con tintes reales, en la que dos candidatos de partidos completamente diferentes, uno popular (FIN) y otro que ha estado en el poder por varios años (FLAN), buscan ganar las elecciones presidenciales.

Zona Pop conversó con los actores y protagonistas de la serie, Alejandro Montes (Silverio Palacios, del partido FIN) y Rubén Zamora (Leopoldo Chica/Gregorio Cuartas, candidato del partido FLAN y ¿futuro presidente?) sobre esta serie que podría adaptarse a cualquier país del mundo que vive un proceso electoral.

Zona Pop

¿”Promesas de campaña” llega en el momento indicado?

Rubén Zamora

En el momento indicado y en el lugar indicado, no importa cuándo o dónde lea esto. Desgraciadamente, no tenemos ni los mejores políticos ni la mejor política, tampoco importa dónde ni cuándo lea esto, sobre todo si vive en América. Sin embargo, y fuera de comentarios personales sobre el devenir político, creo que sí, es un buen momento para esta serie, más allá del universo político en el que está enmarcada, porque es una serie fresca, familiar y que amenaza con sacar una sonrisa al espectador. En estos tiempos extraños que corren, esto no solo es algo deseado, sino una gran necesidad.

Zona Pop

Hay una frase en la serie: “En la política no se puede ser cobarde, ni en la vida”, pero seguramente los dos personajes en el fondo deben tener algún miedo. ¿Cuáles serían los miedos de cada uno?

Alejandro Montes

Al contrario de lo que pensaría cualquiera, el mayor miedo de un candidato a la presidencia no es perder, sino ganar. Porque una vez en el poder, uno debe gobernar teniendo en cuenta la posibilidad de una traición.

Rubén Zamora

Estoy convencido de que el mayor, y casi único, miedo de Polo Chica es no poder darle a su hijo, del que está convencido que es mucho más listo y mejor persona que él, lo que su hijo necesita para convertirse en una persona plena. Respecto a Gregorio Cuartas, el mayor miedo que tiene es la intrascendencia. Criado como animal político desde que recuerda, y con una ambición desmesurada, teme cualquier puesto que no sea el primer lugar. Los dos, durante el devenir de la serie, se van a ver enfrentados con esos miedos.

Pero ¿por cuál de los dos candidatos votaría Rubén y Silverio? ¿O anularían su voto? “Ni por Cuartas ni por Montes sino por alguien como Polo Chica”, afirma Rubén Zamora. “Yo creo en el voto como poder ciudadano, no lo anularía. Pero la decisión es difícil. Apelo a la secrecía del voto (Risas), asegura Silverio Palacios.

¿Quién es quién?

Rubén Zamora – Leopoldo Chica/Gregorio Cuartas

Silverio Palacios – Alejandro Montes

Fernanda Borches – Mapis

Ricardo Rojas – Leocris

Darío Ripoll – Rafael Vargas

“Promesas de campaña” está disponible en la plataforma Claro Video para toda Latinoamérica