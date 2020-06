Myriam Hernández: “Reflexionemos en lo importante que es amarse, quererse y unirse”

Myriam Hernández ha programado una trilogía de conciertos en vivo y en directo a través de Internet, tres espectáculos conceptualmente distintos. (Foto cortesía Myriam Hernández)

(CNN Español) — Hoy en día, las plataformas digitales registran mucho movimiento con interpretaciones de artistas en vivo, ya sea actores que montan una puesta en escena o cantantes que hacen presentaciones acústicas para que sus seguidores puedan distraerse del confinamiento en casa.

La cantante chilena Myriam Hernández se une a este tipo de concierto, pero de una manera muy particular, ya que hará tres espectáculos especiales y diferentes para sus seguidores. “Vamos a hacerlos vía streaming, en un teatro bajo todas las medidas de salubridad y sin público presente. Esto con dos objetivos: para ayudar a mis músicos y equipo técnico y a la fundación Red de Alimentos y así también se estará ayudando a las familias más vulnerables ante la contingencia y crisis actual. Me siento muy feliz de poder hacer y que además todos los que estén en esos conciertos sentirán que están ayudando”.

“Extrañaba cantarle al público. Soy una agradecida con Dios, porque estoy con salud y mi familia está con salud y están bien y cuando uno está bien está estable, debe ayudar al prójimo…No puedes quedarte sin hacer nada y estar tranquilo cuando el del lado no tiene. Con esta impotencia se me ocurrió hacer este concierto y ayudar a las personas en mi país”, asegura la intérprete de temas como El hombre que yo amo”, “Huele a peligro” y “Te pareces tanto a él”.

Cada evento será completamente diferente con temas y conceptos diferentes, importantes para la intérprete quien cumple 30 años de carrera, y quien en 2015 recibió el “Premio de la Presidencia” de la Academia Latina de Grabación de manos del presidente del Grammy Latino, Gabriel Abaroa.

Estos son los detalles de las presentaciones:

“Myriam: Íntima; Encuarentenada” / Domingo 28 de junio

Es algo muy íntimo. “Mostraré a la Myriam personal. Un show en confianza y muy íntimo y de lo que ha representado esta cuarentena para mí”, dice la artista.

“Lado B” / Sábdo 4 de julio

Hernández lo describe así: “Aquí se cantarán puras canciones que no fueron promocionadas pero que el público siempre me pide en los conciertos y les canto un fragmento. Haremos una revisión de todas esas canciones favoritas”.

“Éxitos” / Domingo 5 de julio

El más esperado porque será un concierto con una selección de sus mayores éxitos.

Por otro lado, la cantante reflexiona sobre este difícil momento que atraviesa el mundo tras las medidas de confinamiento y el cierre de algunas economías a raíz de la pandemia de covid-19. Además, cuenta a qué se ha dedicado en estos últimos meses en su casa.

Zona Pop

¿Cómo ha cambiado Myriam Hernández la mujer y la cantante en estos meses que levamos en cuarentena?

Myriam Hernández

Como cantante y como artista, he cambiado en el sentido que tenemos que utilizar nuevas herramientas, he grabado temas cuque no nos míos, se me han ocurrido ideas que junto con mi hijo estamos trabajando en proyectos como el cantar música que no lo habitual, como el rock. Me he abierto a otras posibilidades y géneros. Abrí una cuenta de Tic Toc. Como persona, hemos reflexionando mucho como familia. Dentro de mi introspección y angustia y tristeza que vamos perdiendo tantas vidas y que seguiremos perdiendo, es tremendo prender la televisión y ver noticias tan malas como el racismo que existe en el mundo. Siento que he reflexionando y que no necesitas más que lo básico para vivir, como al salud, y el amor de tu familia. No necesito ir a comprar nada, teniendo lo básico. Quiero creer que vamos a cambiar. Todos somos hermanos y debemos de pensar y cambiar, tener fé y conciencia, todos somos hermanos. eso es lo que me gustaría que todos aprendamos.

Con un mensaje de aliento para sus seguidores, Hernández, quien inició su carrera en 1989 con el tema “El Hombre que yo amo”, dice: “Les deseo lo mejor, les pido que se cuiden y que reflexionemos en lo importante que es amarse, quererse y unirse. Respeto por el prójimo, tener fé y crecer espiritualmente, el mundo lo pide, la sociedad lo pide y el corazón lo pide”.

Recuerda, son tres conciertos en diferentes fechas con tres conceptos de canciones diferentes: grandes éxitos, las favoritas de los seguidores y temas entrañables. Para comprar tus entradas y poder ayudar solo tienes que dar clic aquí.