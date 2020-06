Informe sobre Venezuela: desapariciones forzadas como método para silenciar a críticos

Bolton: Trump no es apto para el cargo 1:36

(CNN Español) — Un informe publicado este viernes por la organización sin fines de lucro Robert F. Kennedy Human Rights con datos provistos por la ONG venezolana Foro Penal concluye que las desapariciones forzadas “han sido utilizadas como una herramienta de represión en Venezuela”.



El reporte, enfocado en 2018 y 2019, establece que en el primer año analizado se presentaron 200 detenciones secretas mientras que en el segundo, 524.

Según el informe, estas detenciones, consideradas por las leyes internacionales como desapariciones forzadas, se dirigieron principalmente y sobre todo desde 2017 a familiares o amigos de militares o personas que las autoridades consideran involucradas en actos de rebelión.

Bajo el título “Un golpe en la puerta, luego desaparecidos: Venezuela detiene secretamente a cientos para silenciar a los críticos”, el diario The New York Times fue el primero en reportar este informe. El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro no ha respondido al pedido de comentario del NYT. En el pasado el gobierno ha rechazado reiteradamente este tipo de acusaciones y afirmó ser garante de los derechos humanos.

CNN está buscando comentario por parte del gobierno sobre el documento.

Jorge Luis Pérez Valery colaboró con este informe