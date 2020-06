El doodle de Google conmemora el 155 aniversario del Juneteenth

(CNN) — En conmemoración del día conocido en Estados Unidos como Juneteenth, las compañías han dado a los empleados vacaciones pagadas, el gobernador de Virginia, Ralph Northam, está presionando para que sea un feriado estatal pagado y parece haber más conciencia sobre esta fecha que nunca antes.

Ahora, Google también se suma a la conmemoración del 155 aniversario del Juneteenth, celebrado en gran medida como la fecha del fin de la esclavitud en Estados Unidos, con un video doodle.

Con el primer verso de “Lift Every Voice and Sing “Levanten todas las voces y canten”, también conocido como el himno nacional negro, el video comienza con la Orden General No. 3 – la orden que el general de la Unión Gordon Granger leyó a un grupo de personas esclavizadas en Galveston, Texas, el 19 de junio de 1865. Esta les notificaba que ya no estaban esclavizados.

En el transcurso de 90 segundos, el video muestra varias escenas de personas negras tanto en el pasado como en el presente, haciendo cosas como pasar el rato en un parque, votar y casarse.

Creado en colaboración con la artista Loveis Wise, el productor musical Elijah Jamal y el narrador LeVar Burton, el doodle busca educar e informar a una franja de personas que pueden no haber estado familiarizadas con este aspecto de la vida de la comunidad negra, dijo Burton.

Juneteenth, una mezcla de las palabras en inglés June y nineteenth (19 de junio), es la celebración estadounidense más antigua conocida del fin de la esclavitud.