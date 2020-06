Google se suma al mes del orgullo LGBTQ con millonaria donación a diferentes organizaciones

Google Pixel trabajó con artistas y aliados LGBTQ para crear una colección de fondos de pantalla y tonos de llamada. (Imagen cortesía Google)

(CNN Español) — Google se suma este año a la celebración del mes del orgullo LGBTQ con dos actividades coloridas y que promueven la ayuda. Por un lado, donará 2,4 millones de dólares a diversas organizaciones en el mundo que apoyan esta causa. Por el otro, lanzará divertidos fondos de pantalla para celulares.

Según señala Google en un comunicado, “las organizaciones LGBTQ locales están sirviendo como una red de seguridad crítica para los necesitados, ya sea que estén ayudando a alguien a encontrar una cama en un refugio, ofreciendo servicios de atención médica o abogando por políticas más inclusivas y equitativas. La vida depende de estas organizaciones”.

Trabajar de manera remota y virtual ha adquirido relevancia en tiempos de pandemia de coronavirus. Por esta razón, Google.org anunció que donará $1,2 millones de dólares a más de 70 organizaciones en todo el mundo que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas LGBTQ en las ciudades donde operan. Según indica a CNN el jefe global de comunicaciones para Google y YouTube, Jesús García, algunas de las organizaciones con las que trabajará el gigante tecnológico serán la Fundacion Arcoiris de México, Fundacion Sergio Urrego (Colombia), y Associação Mães da Diversidade (Brasil).

Sobre los otros $1.2 millones de dólares, Google subraya el trabajo que hace The Trevor Proyect con los jóvenes de la comunidad negra LGBTQ. La organización ofrece recursos para ayudar a los aliados a ser más solidarios. “El trabajo de The Trevor Project salva vidas, es por eso que Google.org Fellows ayudará a The Trevor Project a utilizar el procesamiento del lenguaje natural para automatizar la moderación del contenido de crisis en sus foros en línea e instruir a los consejeros a través de un simulador de conversación virtual”, asegura Google en su comunicado oficial.

¿Qué hace que Google sea una compañía que apoye a la comunidad LGBTQ? Jesús García dice que “Google promueve y celebra la diversidad. Para nosotros, celebrar el Orgullo LGBTQ+ se trata de la lucha continua por la equidad, la visibilidad y la aceptación”.

Por otro lado, Google Pixel trabajó con artistas y aliados LGBTQ para crear una colección de fondos de pantalla y tonos de llamada para ayudar a los usuarios a mostrar su orgullo y celebrar con estilo. Los usuarios podrán configurar notificaciones personalizadas con sonidos de creadores LGBTQ de YouTube, incluyendo a Tyler Oakley y Big Freedia: “Los fondos de pantalla para los teléfonos Pixel de Google estarán disponibles durante todo el año, al igual que los tonos de llamada con sonidos personalizados y de artistas de YouTube como Perfume Genius y Sienna Liggins”, asegura Jesús García.