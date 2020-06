Trump tienta al destino con la concentración en Tulsa, Oklahoma en plena pandemia y en medio de un juicio racial nacional

Aquí ocurrió la peor masacre racial contra negros en EE.UU. 3:20

(CNN) — El presidente Donald Trump regresa este sábado a la campaña electoral en Tulsa con su primer mitin desde que comenzó la pandemia de coronavirus, buscando reavivar el apoyo a su lucha por la reelección mientras elimina las preocupaciones de sus propios expertos en salud y continúa avivando las tensiones amenazando a los manifestantes fuera de su espectáculo en Oklahoma.

Trump está ansioso por reanudar las bulliciosas manifestaciones que cree que fueron clave para su victoria de 2016 en un momento en que sus perspectivas de reelección se han atenuado, en gran parte porque muchos estadounidenses desaprueban su manejo del coronavirus y su respuesta a los llamados a la justicia racial que se están apoderando de este país.

Sus propios planes para la manifestación, originalmente programada para el diecinueve de junio —el día que marca el final de la esclavitud en Estados Unidos— puede haber profundizado la sensación de que el presidente, que tiene una historia de hacer comentarios racistas y se opone a cambiar el nombre de las bases militares nombradas en honor a los líderes confederados, no está en contacto con un condado que trata de reconocer su pasado racialmente violento. Ese pasado es especialmente doloroso en Tulsa, hogar de una masacre de cientos de estadounidenses negros en 1921 que fueron atacados por una mafia blanca en Greenwood, un barrio entonces conocido como “Black Wall Street” que fue saqueado e incendiado.

Trump busca desviar la atención pública de su semana especialmente difícil, que incluyó una serie de escándalos poco halagüeños revelados en un nuevo libro por su exasesor de Seguridad Nacional John Bolton —quien describió a Trump como no apto para la Casa Blanca— y dos contratiempos por su administración sobre derechos LGBTQ e inmigración en la Corte Suprema. El viernes por la noche, el fiscal general de Trump intentó expulsar a un poderoso fiscal de Estados Unidos que investigó a varios asociados del presidente, pero el fiscal de Manhattan se negó a renunciar.

El presidente espera demostrar vigor y resolución mientras Estados Unidos enfrenta una pandemia, un colapso económico y manifestaciones apasionadas contra el racismo, mientras presenta a su rival Joe Biden como una reliquia política envejecida cuyos partidarios carecen de entusiasmo por su candidatura. El portavoz de la campaña de Trump le dijo a CNN esta semana que la manifestación indicará al resto del país “que es hora de poner las cosas en marcha nuevamente”.

Pero al reunir a sus seguidores en el estadio Tulsa’s Bank of Oklahoma Center, un lugar cubierto que alberga a 19.000 personas, el presidente está ignorando celosamente casi todos los principios descritos por el Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) para reuniones de personas, como señaló el Dr. Sanjay Gupta de CNN el viernes.

Trump ha demostrado su desdén por la ciencia, la razón y el consejo de expertos, especialmente si entra en conflicto con sus objetivos políticos. Incluso mientras dirige el cargo más alto del país, ha perfeccionado hábilmente su imagen como un político poco convencional que opera desde el interior a los ojos de su base leal.

Al saborear su instinto de dividir en un momento en que está siguiendo al exvicepresidente por dos dígitos en las encuestas nacionales, Trump despertó el temor de enfrentamientos en las calles de Tulsa cuando advirtió en un tuit este viernes que los manifestantes no serían tolerados por la policía.

“Cualquier manifestante, anarquista, agitador, saqueador o delincuentes que vaya a Oklahoma, por favor, comprenda que no será tratado como si hubiera estado en Nueva York, Seattle o Minneapolis. ¡Será una escena muy diferente!”, tuiteó el presidente.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, insistió más tarde el viernes en que el presidente se refería a “manifestantes violentos, anarquistas, saqueadores”, a pesar de que fue la administración la que estuvo bajo escrutinio por usar la fuerza para hacer retroceder a los manifestantes pacíficos en Lafayette Square.

Las preocupaciones de salud abundan en Tulsa

Los fervientes partidarios del presidente han estado haciendo fila durante días en Tulsa con la esperanza de estar entre los primeros participantes en su manifestación, mientras que los funcionarios de salud pública temen que la manifestación pueda conducir a una rápida propagación del covid-19 en un estado que ya ha visto un aumento en los casos.

Trump, quien ha afirmado que el virus se está “desvaneciendo”, en contradicción directa con los hechos, ha reconocido que él y sus asesores eligieron inicialmente el sitio de reunión de Tulsa en parte porque Oklahoma, un estado de color rojo oscuro que ha votado durante mucho tiempo Republicano, parecía tener una menor incidencia de casos de coronavirus.

Pero eso ha cambiado en las últimas semanas. Un análisis de CNN de los datos de coronavirus de la Universidad John Hopkins muestra que el número de nuevos casos de covid-19 está aumentando cada día, y Tulsa es un área de especial preocupación.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, el director del Departamento de Salud de Tulsa, Dr. Bruce Dart, dijo que Tulsa estableció un nuevo récord diario de casos de coronavirus esta semana.

“Déjenme ser claro. Cualquiera que planee asistir a una reunión a gran escala enfrentará un mayor riesgo de infectarse con covid-19”, dijo Dart.

La comisionada del condado de Tulsa, Karen Keith, expresó alarma por la escena en las calles de Tulsa durante una entrevista el viernes en “The Situation Room” de CNN.

“Nadie está usando máscaras, y sabes que la gente está entrando, Wolf, de todo el país, por lo que podrían estar viniendo de puntos críticos”, dijo Keith a Wolf Blitzer de CNN, señalando que la ciudad espera 40.000 adicionales. a 60.000 personas fuera del estadio. “Nos encanta dar la bienvenida a la gente a nuestra ciudad, pero ahora que estamos en un pico … el momento es muy difícil”.

La campaña de Trump ha dicho que planea hacer controles de temperatura y proporcionar desinfectante de manos y máscaras a los asistentes, pero nadie tendrá la obligación de usarlo.

Al registrarse para el evento, se pidió a los asistentes a la manifestación que aceptaran un descargo de responsabilidad que señalara que existe un “riesgo inherente de exposición al covid-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes”.

“Al asistir al evento, usted y cualquier invitado asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a covid-19 y acuerdan no culpar a Donald J. Trump For President, Inc.; BOK Center; ASM Global; o cualquiera de sus afiliados, directores, oficiales, empleados, agentes, contratistas o voluntarios responsables de cualquier enfermedad o lesión”, dice el descargo de responsabilidad.

El debate político sobre las máscaras ha hecho que los riesgos de asistir a la manifestación sean aún más peligrosos. Trump nunca ha usado una máscara en público, y las personas que lo rodean en la Casa Blanca son examinadas con frecuencia, lo que le brinda una medida adicional de seguridad.

Pero el presidente reconoció esta semana que usar máscaras se ha convertido en un tema políticamente polarizado. En una entrevista con The Wall Street Journal, dijo que era posible que algunas personas llevaran máscaras para mostrar su desaprobación.

Sin embargo, cuando el periodista del Wall Street Journal Michael C. Bender le preguntó si se sentía cómodo con sus seguidores usando máscaras en el mitin de Tulsa, Trump dijo: “Absolutamente”.

“Pueden usarlas o no. Quiero que sean felices”, dijo.

La ironía de que Trump vaya a Tulsa el 19 de junio

El presidente decidió renunciar a la oportunidad de meterse en el debate nacional sobre el racismo sistemático en Estados Unidos, en lugar de exigir “ley y orden” y emitir tuits divisivos como su misiva del viernes colocando a los manifestantes en el misma categoría que “anarquistas, agitadores, saqueadores o saqueadores”. Había creado una controversia separada el jueves por la noche al tuitear un video viral manipulado que fue marcado por Twitter como “información manipulada” y luego eliminado.

Sin embargo, el furor por su decisión inicial de celebrar el mitin en Tulsa el 19 de junio, irónicamente, parece haber llevado a un reconocimiento nacional mucho mayor del día en que se conmemora el fin de la esclavitud. En medio de las protestas nacionales tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Trump reprogramó la concentración en lo que describió como un gesto de respeto por el Juneteenth.

Tanto los líderes blancos como los negros le suplicaron a Trump que cambiara la fecha.

Esta semana, los gobernadores en más de media docena de estados, incluidos Luisiana, Kansas, Carolina del Norte, Nevada y Vermont, están tomando medidas para conmemorar a Juneteenth.

En Kansas, por ejemplo, la gobernadora demócrata Laura Kelly firmó una proclamación el viernes declarando el 19 de junio como el Día Nacional de la Libertad el 15 de junio. “Juneteenth no es solo un día para celebrar el fin de la esclavitud”, dijo Kelly durante una conferencia de prensa el viernes. “Es una oportunidad para reconocer la historia conflictiva de una nación, reflexionar sobre nuestra lucha para lograr la verdadera libertad para todos los estadounidenses y comprometerse a seguir luchando para acabar con el racismo sistémico”.

El senador John Cornyn, republicano de Texas, dijo el jueves que presentará una legislación para hacer del día un feriado federal, al igual que varios senadores demócratas.

En la entrevista del Wall Street Journal de esta semana, se citó a Trump diciendo que hizo “Juneteenth muy famoso”.

“En realidad es un evento importante, es un momento importante. Pero nadie había oído hablar de él”, dijo en la entrevista. Agregó que un joven agente del Servicio Secreto afroamericano sabía lo que conmemoraba el día, pero Trump dijo que tenía gente política “que no tenía idea”.

Durante una conferencia de prensa el viernes, McEnany dijo que Trump “no solo se enteró de Juneteenth esta semana. Eso simplemente no es cierto”, dijo.

McEnany no dijo si el presidente planea hacer de Juneteenth un feriado federal.

— Kay Jones y Hollie Silverman de CNN contribuyeron a este informe.