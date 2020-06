Encuentran una soga de ahorcado en el puesto de Bubba Wallace, único piloto negro de NASCAR

NASCAR prohíbe las banderas de la Confederación 3:09

(CNN) — Una soga de ahorcado fue hallada el domingo en el puesto de garaje de Bubba Wallace, según un comunicado de NASCAR.

Wallace, quien es el único piloto negro en el circuito superior de NASCAR, ha sido muy abierto en las últimas semanas sobre el movimiento Black Lives Matter y las protestas correspondientes. Incluso pidió a NASCAR que prohibiera la bandera confederada, lo que ocurrió el 10 de junio.

Nascar: El piloto que pide quitar banderas confederadas 0:44

“Estamos enojados e indignados, y no podemos decir con la suficiente firmeza la seriedad con la que tomamos este acto atroz”, decía el comunicado de NASCAR. “Hemos iniciado una investigación inmediata y haremos todo lo posible para identificar a las personas responsables y eliminarlos del deporte”.

La organización de carreras también dijo que el incidente “solo fortalece nuestra determinación de hacer que el deporte sea abierto y le dé la bienvenida a todos”.

El domingo, Wallace dijo en Twitter que el “acto despreciable” lo dejó “increíblemente entristecido y sirve como un doloroso recordatorio de cuánto más tenemos que avanzar como sociedad y cuán persistentes debemos ser en la lucha contra el racismo”.

“Esto no me quebrará, no cederé ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo”, dijo Wallace.

NASCAR le dijo a CNN que el área del garaje donde se encontró la soga está restringida al personal esencial, que incluye equipos de carrera, oficiales de NASCAR, personal de seguridad y salud.

El domingo también fue la primera vez que los fanáticos de NASCAR regresaron a la pista en Talladega, Alabama, donde se vio una bandera confederada con una pancarta “Defund NASCAR” volando sobre la pista. También se vendían recuerdos confederados al otro lado de la calle.

La carrera se pospuso para el lunes debido al clima, anunció NASCAR.

Kevin Dotson de CNN contribuyó a este informe.