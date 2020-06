Joel Schumacher, director de dos películas de Batman, muere a los 80 años

1 de 28 | Las celebridades que han fallecido en 2020. Mira la galería → 2 de 28 | Joel Schumacher, un director ecléctico cuya carrera abarcó desde un par de películas divisivas de Batman hasta St. Elmo's Fire, murió el 22 de junio de 2020. 3 de 28 | El actor británico Ian Holm murió a los 88 años el 19 de junio. Holm, que tuvo larga y variada carrera como actor, en la que interpretó una serie de personajes, incluidos Bilbo Baggins en la trilogía de la película “El señor de los anillos”; Ash en “Alien” de Ridley Scott, y el entrenador de atletismo Sam Mussabini, en la película de 1981 “Chariots of Fire", una actuación por la que fue nominado a un Oscar. También interpretó al padre Vito Cornelius en “El quinto elemento” (1997) y al profesor Fitz en “El aviador” (2004). 4 de 28 | El novelista español Carlos Ruiz Zafón murió a los 55 años según informó este 19 de junio la editorial Planeta en sus redes sociales 5 de 28 | El cantante español Pau Donés falleció el 9 de junio a los 53 años como consecuencia del cáncer que padecía desde 2015. 6 de 28 | El actor mexicano Héctor Suárez Hernández murió a los 81 años el 2 de junio de 2020. 7 de 28 | Gregory Tyree Boyce, actor que apareció en la película de 2008 “Twilight” (“Crepúsculo”), fue encontrado muerto en una residencia de Las Vegas el 19 de mayo. 8 de 28 | La directora Lynn Shelton, conocida por las películas "Humpday" y "Your Sister's Sister" y la serie "Little Fires Everywhere", murió en mayo a los 54 años en Los Ángeles. 9 de 28 | El cantante argentino Sergio Denis falleció el 15 de mayo, según confirmó su hijo en su cuenta de Twitter. 10 de 28 | El actor y comediante Jerry Stiller falleció por causas naturales el 11 de mayo. Tenía 92 años. 11 de 28 | Little Richard, pianista, artista y leyenda del rock 'n' roll murió a los 87 años en Macon, Georgia, el sábado 9 de mayo. 12 de 28 | Roy Horn, del dúo de magia Siegfried y Roy, murió el 8 de mayo por complicaciones del coronavirus, según su publicista. Tenía 75 años de edad. 13 de 28 | Cady Groves, cantante y compositora de pop y country, murió a principios de mayo en su casa en Tennessee. 14 de 28 | El cantautor mexicano Óscar Chávez murió el 30 de abril. 15 de 28 | Irrfan Khan, actor de Bollywood que tuvo mucho éxito en su paso a Hollywood, falleció el 29 de abril. Tenía 53 años. (Crédito: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for DIFF) 16 de 28 | El cantante y compositor Bill Withers murió el 30 de marzo de 2020 en Los Ángeles por complicaciones cardiacas. Tenía 81 años. Whiters es recordado por éxitos conmovedores como "Lean On Me", "Ain't No Sunshine" y "Lovely Day". 17 de 28 | El legendario cantante Kenny Rogers murió el 20 de marzo a los 81 años. 18 de 28 | El actor sueco Max von Sydow, que se hizo famoso en las películas de Ingmar Bergman antes de aparecer en éxitos internacionales como "Game of Thrones", murió el 9 de marzo a la edad de 90 años. 19 de 28 | Caroline Flack, de 40 años, expresentadora del exitoso reality show británico ‘Love Island’, se suicidó y su cuerpo fue encontrado el 15 de febrero en su apartamento del este de Londres. 20 de 28 | La estrella de "Nanny McPhee" y activista del cambio climático Raphael Coleman murió a la edad de 25 años el 7 de febrero. 21 de 28 | Kirk Douglas murió el 5 de febrero a los 103 años. 22 de 28 | Kobe Byrant murió a los 41 años el 26 de enero en un accidente de helicóptero. 23 de 28 | Neil Peart, cuyas virtuosas interpretación de batería y letras ingeniosas impulsaron a su banda Rush al estrellato mundial y selló su lugar como uno de los mejores bateristas en la música rock, murió el 10 de enero. Tenía 67 años. 24 de 28 | El actor Harry Hains, quien interpretó papeles en producciones como "American Horror Story", murió el 10 de enero a los 27 años. 25 de 28 | Silvio Horta, el creador de Ugly Betty, murió el 8 de enero a los 45 años 26 de 28 | David Stern, excomisionado de la NBA, murió el 1 de enero a los 77 años 27 de 28 | El cantante y compositor estadounidense David Olney, cuya música fue interpretada por Linda Ronstadt, Steve Young, Emmylou Harris y otros, murió de un aparente ataque al corazón mientras actuaba en el escenario en Florida el sábado el 20 de enero de 2020. Tenía 71 años. 28 de 28 | Terry Jones, una de las estrellas del grupo británico de humor Monty Python, murió el 18 de enero de 2020 a los 77 años. En los últimos años habló de sus problemas de salud, incluida la demencia.

(CNN) — Joel Schumacher, un director ecléctico cuya carrera abarcó desde un par de películas divisivas de Batman hasta St. Elmo’s Fire, murió el lunes después de una batalla de un año contra el cáncer, dijo a CNN un representante de Schumacher. Tenía 80 años.

Schumacher trabajó en una amplia variedad de películas, incluyendo la de vampiros para adolescentes The Lost Boys, el melodrama de Julia Roberts Dying Young, la sátira oscura Falling Down protagonizada por Michael Douglas y un par de películas de suspenso adaptadas de las novelas de John Grisham , The Client y A Time to Kill.

Aún así, era mejor conocido en algunos círculos por su afiliación con la franquicia de Batman: dirigió “Batman Forever” y “Batman & Robin” en la década de 1990, en una notable diferencia tonal del enfoque más oscuro que el director Tim Burton trajo a esos películas previamente.

En una entrevista de Vice en 2017, Schumacher se disculpó con los seguidores de la saga que quedaron decepcionados con esas películas, protagonizadas por Val Kilmer y George Clooney, respectivamente, diciendo: “Creo que les debo eso”. Añadió sobre la famosa elección de agregar un componente más sexual al disfraz de Batman: “Solo sé que siempre me criticarán por los pezones en Batman en ‘Batman Forever'”.

Nacido en Queens, Schumacher asistió a la Parsons School of Design de la New School University y trabajó como escaparatista antes de llegar a Hollywood como diseñador de vestuario, incluido un trabajo temprano en la comedia de ciencia ficción de Woody Allen “Sleeper”.

Schumacher se convirtió en escritor en la década de 1970, incluidos los guiones de “The Wiz” y “Car Wash”, antes de comenzar su carrera como director con un par de películas de televisión, seguido de “The Incredible Shrinking Woman”, protagonizada por Lily Tomlin, y “DC Cab”.

Schumacher desarrolló una reputación para identificar jóvenes talentos, como lo demuestran los elenco de St. Elmo’s Fire y Lost Boys, que incluyeron a Demi Moore, Rob Lowe y Kiefer Sutherland.

Más recientemente, Schumacher dirigió la versión cinematográfica del musical “El fantasma de la ópera” y algunos episodios del drama de Netflix “House of Cards”.

Schumacher, que era homosexual, dio una entrevista con Vulture el año pasado en la que habló con franqueza sobre su vida y decisiones de carrera.

El productor y director Bryan Fuller tuiteó que recordaba haber sabido que Schumacher era gay y extrovertido, y dijo: “Su visibilidad importaba, los pezones y todo eso”.