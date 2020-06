El FBI dice que Bubba Wallace no fue objeto de un crimen de odio

Un gesto en la NASCAR que conmueve a Bubba Wallace 0:30

(CNN) — El FBI dijo el martes que una soga encontrada en el garaje del equipo del piloto de NASCAR Bubba Wallace en el Talladega Superspeedway ha estado allí desde el año pasado y, por lo tanto, no es víctima de un crimen de odio.

NASCAR, al mencionar el informe del FBI, describió el objeto como una “cuerda para tirar de la puerta del garaje diseñada como un lazo”.

“El FBI se enteró de que el garaje número 4, donde se encontró la soga, fue asignado a Bubba Wallace la semana pasada”, dijo la agencia en un comunicado el martes. “La investigación también reveló evidencia, incluido un video auténtico confirmado por NASCAR, de que la soga encontrada en el garaje número 4 estaba en ese garaje ya en octubre de 2019. Aunque ahora se sabe que la soga estuvo en el garaje número 4 en 2019, nadie pudo sabía que el Sr. Wallace sería asignado al garaje número 4 la semana pasada”.

NASCAR emitió una declaración con respecto a la decisión del FBI diciendo: “Apreciamos la investigación rápida y exhaustiva del FBI y estamos agradecidos de saber que este no fue un acto intencional y racista contra Bubba”.

“Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de proporcionar un ambiente acogedor e inclusivo para todos los que aman las carreras”, dijo NASCAR.

El descubrimiento de la soga el domingo por la tarde en el puesto de garaje de Wallace en Talladega se produjo cuando Estados Unidos, y NASCAR en particular, abordan de manera más directa el racismo sistémico de Estados Unidos a raíz del asesinato policial de George Floyd.

Wallace, el único piloto negro en el circuito superior de NASCAR, ha defendido abiertamente el movimiento Black Lives Matter y las correspondientes protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

En una teleconferencia el martes, el presidente de NASCAR Steve Phelps dijo que el hallazgo del FBI es el “mejor resultado que podríamos esperar”.

“El equipo (No.) 43 no tuvo nada que ver con esto”, dijo Phelps. Wallace conduce el auto No. 43.

“La evidencia es muy clara de que la soga que estaba en ese garaje había estado en el garaje anteriormente”, continuó Phelps. “La última carrera que tuvimos allí en octubre, esa soga estaba presente, y lo estaba: el dato de que no se encontró hasta que un miembro del equipo 43 llegó allí es algo que es un hecho. No habíamos vuelto a el garaje. Fue un espectáculo rápido de un día. El miembro de la tripulación regresó allí. Miró y vio la soga, lo llamó la atención de su jefe de tripulación, quien luego fue al director de la serie NASCAR Jay Fabian, y nosotros lanzamos esta investigación.

“Para ser claros, haríamos esto nuevamente. De la evidencia que teníamos, estaba claro que necesitábamos investigar esto”.

Phelps no respondió las preguntas de los medios en la llamada. NASCAR ha dicho que Wallace nunca vio la soga.

Un portavoz de NASCAR dijo en la llamada que mientras la investigación federal está terminada, la investigación de NASCAR continúa.

Wallace usó una camiseta “No puedo respirar” antes de un evento, repintó su auto con la frase “Black Lives Matter” y pidió a NASCAR que prohibiera la bandera confederada, lo que la organización acordó hacer el 10 de junio.

Wallace tuiteó el domingo que el “acto despreciable” lo dejó “increíblemente entristecido y sirve como un recordatorio doloroso de cuánto más tenemos que ir como sociedad y cuán persistentes debemos ser en la lucha contra el racismo”.

“Esto no me romperá, no cederé ni retrocederé. Continuaré defendiendo con orgullo lo que creo”, dijo Wallace.

El lunes, los conductores de NASCAR, los miembros de la tripulación de boxes y otros caminaron junto a Wallace y escoltaron el auto No. 43 en una demostración de apoyo antes de la carrera.

Dianne Gallagher y Kevin Dotson de CNN contribuyeron a este reporte.