Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba proyecto de reforma policial nombrado en honor a George Floyd

(CNN) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley de reforma de la policía nombrado en honor a George Floyd, cuya muerte bajo custodia de un grupo de agentes desató un pedido a nivel nacional de que se aborde el problema de la mala conducta policial y la injusticia racial, y provocó semanas de protestas y disturbios civiles.

El proyecto de ley fue aprobado con una votación en gran medida acorde a las líneas de cada partido —con la oposición republicana—, para una votación final de 236-181. Tres republicanos cruzaron las líneas de su partido para votar a favor: Brian Fitzpatrick de Pennsylvania, Will Hurd de Texas y Fred Upton de Michigan.

La legislación fue presentada por los demócratas de la Cámara de Representantes y no se prevé que sea adoptada por el Senado. Su aprobación se produce un día después de que los demócratas bloquearan un proyecto de ley presentado por los republicanos que le competía en la cámara alta.

A pesar de los llamamientos de ambos partidos para que se adopten medidas rápidas que hagan frente a los problemas de conducta de la policía, los esfuerzos por encontrar un terreno común se han convertido en gran medida en un cruce de acusaciones entre los partidos a medida que cada uno se opone al enfoque del otro. Como resultado, el Capitolio está en un punto muerto.

La legislación de la Cámara de Representantes, titulada Ley de Justicia en la Policía de George Floyd de 2020, tiene disposiciones para revisar la inmunidad calificada de la policía, prohibiciones de los perfiles raciales por parte de la policía y también una prohibición de las órdenes que permiten el ingreso a los hogares sin notificar a sus habitantes en casos federales de drogas. También prohibiría las maniobras de restricción por el cuello a nivel federal y las clasificaría como una violación de los derechos civiles, y establecería un registro nacional de mala conducta policial mantenido por el Departamento de Justicia.

“Hoy, con la Ley de Justicia en la Policía de George Floyd, la Cámara de Representantes está honrando su vida y la de todos los asesinados por la brutalidad policial y prometiendo: nunca más”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un evento para la prensa el jueves antes de la votación.

“Cuando aprobemos este proyecto de ley, el Senado tendrá que tomar una decisión: honrar la vida de George Floyd o no hacer nada”, agregó la demócrata de California.

Pelosi dijo la semana pasada que esperaba que la legislación demócrata se pudiera debatir con la del Partido Republicano en el Senado. Sin embargo, no está claro si el Senado podrá aprobar algún tipo de medida sobre la policía después de la derrota de la propuesta republicana el miércoles. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ya ha rechazado el plan de la Cámara de Representantes, diciendo que es un extralimitación y que no avanzará en el Senado.

Como los esfuerzos para promulgar la reforma se llevan a cabo en un año de elecciones presidenciales, las posibilidades de alcanzar un compromiso en los próximos meses pueden ser aún más escasas de lo habitual en el Capitolio.

“La Cámara cumplirá con su deber y aprobará el proyecto de ley de Justicia en la Policía hoy. Espero que el Senado haga lo mismo, pero me temo que no lo hará”, dijo el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, el jueves por la mañana.

“Este no es el momento para medias tintas, este no es el momento para ir más allá, no es el momento para una reforma falsa y fingida. El proyecto de ley del Senado es una reforma falsa y fingida. Hace gestos, usa algunas de las mismas palabras, pero no hace nada real”, dijo Nadler, demócrata de Nueva York.

La legislación de la Cámara de Representantes pone más énfasis en establecer estándares nacionales, como obligar a los agentes uniformados federales a usar cámaras en el cuerpo y prohibir las maniobras de restricción por el cuello. El plan de los republicanos en el Senado se enfoca más en incentivar a los estados a tomar medidas.

La presidenta del Grupo de Legisladores Negros del Congreso, Karen Bass, dijo el jueves sobre la legislación: “Se supone que somos el faro de esperanza para los derechos humanos en otros países y la Ley de Justicia en la Policía es un proyecto de ley para los derechos humanos en nuestro país”.

Los demócratas del Senado criticaron el miércoles la propuesta de reforma policial del Partido Republicano como una respuesta inadecuada a los llamados nacionales para abordar la mala conducta policial, y negaron a los republicanos los votos necesarios para despejar un obstáculo procesal y abrir un debate sobre la legislación.

Los republicanos del Senado han criticado a los demócratas a su vez, argumentando que están siendo obstruccionistas y cerrando un proceso legislativo abierto.

El senador republicano de Carolina del Sur Tim Scott, quien presentó la propuesta de su partido, criticó a los demócratas por bloquear el debate y dijo que la medida fue “por política y una negativa a encontrar una solución”.

“Seguiremos adelante. La gente lo olvidará. ¿Y sabes lo que va a pasar? Algo malo. Y volveremos a hablar aquí sobre lo que se debería haberse hecho, lo que podría haberse hecho, por qué debemos actuar ahora”, predijo en el Senado.