Coronavirus 27 de junio, minuto a minuto: una pandemia con más de 495.000 muertes

Menos del 1% de las pruebas de covid-19 realizadas en el estado de Nueva York el viernes resultaron positivas

El estado de Nueva York informó que menos del 1% de las personas analizadas para covid-19 resultaron positivas, según los datos publicados por el gobernador Andrew Cuomo.

De las casi 73.000 pruebas realizadas el viernes, 0.96% fueron positivas, aseguró la oficina del gobernador en un comunicado.

La tasa de positividad de la ciudad de Nueva York es del 1% para el viernes, por debajo del 1,4% reportado el día anterior.

El estado sumó 703 casos de covid-19, con un total estatal de 391.923.

“Los números de hoy muestran una disminución continua y constante en nuestras tasas de hospitalización y mortalidad, y demuestra que una respuesta basada en la ciencia, no en la política, es la única forma de derrotar a este virus”, afirmó Cuomo. “Si bien estas son buenas noticias, los neoyorquinos no pueden volverse complacientes; debemos seguir vigilantes e inteligentes en la lucha contra el covid-19. Use una máscara, distancia social”.