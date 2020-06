¿Cuáles son las condiciones que predisponen a más complicaciones por covid-19?

Investigan la triple viral contra el covid-19 1:02

(CNN Español) – Todavía sabemos muy poco del nuevo coronavirus, a pesar de que hemos convivido con él casi siete meses. Sin embargo, científicos han logrado determinar los grupos de personas que son más proclives a contagiarse y las enfermedades crónicas que, de dar positivo por covid-19, podrían llevar a una complicación grave.

El doctor Elmer Huerta explica en este episodio cuáles son estos padecimientos o condiciones.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola. Soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Recientemente, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos puso al día la lista de enfermedades que aumentan el riesgo de que una persona que se infecte con el nuevo coronavirus, pueda presentar una enfermedad más grave. Hoy las revisaremos brevemente.

En primer lugar, es importante saber que -con respecto a la infección por el nuevo coronavirus- existen dos tipos de riesgo: el de infectarse y el de complicarse.

El riesgo de infectarse lo tienen todos los seres humanos, y depende de no tomar las medidas preventivas para evitar contagiarse del virus. En otras palabras, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos tienen riesgo de infectarse, si se exponen al virus y no toman las medidas preventivas.

Por su parte, el riesgo de una complicación -y el tema de este episodio- es diferente, y depende de la susceptibilidad que tienen ciertos seres humanos para enfermarse gravemente, es decir, que puedan requerir hospitalización, cuidados intensivos o un ventilador mecánico para ayudarlos a respirar, y que puedan incluso morir.

De acuerdo con la guía de los CDC, existen dos grandes grupos de seres humanos con mayor riesgo de complicarse luego de infectarse: los adultos mayores y las personas con condiciones médicas subyacentes.

Con respecto a los adultos mayores, se ha estimado que el riesgo de sufrir complicaciones se incrementa con cada década de vida, calculándose que el 80% de todas las muertes ocurren después de los 65 años.

Y con relación al grupo de enfermedades subyacentes, estas están a su vez divididas en dos grupos: aquellas que definitivamente aumentan el riesgo y aquellas que probablemente aumentan el riesgo de sufrir complicaciones.

Las personas de cualquier edad con las condiciones o enfermedades crónicas que voy a mencionar tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19:

Obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, personas con el sistema de defensa debilitado después de un trasplante de órganos sólidos, enfermedades crónicas del corazón como insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias o cardiomiopatías, y anemia drepanocítica.

Mientras que aquellas personas de cualquier edad que podrían tener un riesgo mayor de complicarse tienen las siguientes enfermedades o condiciones:

Embarazo, asma moderada a severa, fumar cigarrillos, diabetes mellitus tipo 1, derrames cerebrales, fibrosis quística, hipertensión o presión arterial alta, defensas disminuidas por trasplante de médula ósea, deficiencias inmunológicas diagnosticadas por un médico, infección por el VIH que no recibe tratamiento con antiretrovirales, uso prolongado de corticosteroides u otros medicamentos que disminuyen el sistema inmunológico, condiciones neurológicas como la demencia, enfermedades del hígado, fibrosis pulmonar crónica, talasemia.

Con respecto a los niños, los CDC dicen que aquellos que sufren de padecimientos médicamente complejos, que padecen afecciones neurológicas, genéticas, metabólicas o tienen una enfermedad cardíaca congénita, tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19.

Frente a esta realidad, los CDC aconsejan que las personas que padecen de alguna de esas enfermedades crónicas deben hacer todo lo posible por disminuir su riesgo de contagio, porque al no contagiarse y no enfermarse, se eliminará por completo el riesgo de complicación.

Para eso, el uso de mascarilla o barbijo al estar en público, evitar asistir a lugares con aglomeraciones de gente, y si se tiene que salir, mantener una distancia de por lo menos dos metros con otras personas son medidas muy importantes. Observar una adecuada higiene de manos, lavándoselas frecuentemente con agua y jabón o usando un gel de alcohol, es también muy importante.

Recuerde que una persona que no se infecta, es una persona que no se enferma, y si no se enferma, pues simplemente no se va a complicar.

