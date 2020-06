Katy Perry dice que pensó en el suicidio tras separarse de Orlando Bloom

Katy Perry habla de la depresión durante la cuarentena 0:36

(CNN) — Katy Perry se sinceró sobre sus problemas de salud mental en una nueva entrevista.

Fue durante el programa de radio canadiense “Q on CBC” donde la superestrella del pop reveló que sufrió un colapso y consideró quitarse la vida después de separarse de Orlando Bloom en 2017 y las bajas ventas de sus álbumes.

Perry, cuyo nombre es Katheryn Hudson, dijo que se quedó “revolcándose” en su “propia tristeza” después de tocar fondo en su vida personal y profesional.

“Perdí mi sonrisa”, le dijo la artista nacida en California al presentador Tom Power. “No sé si mi sonrisa alguna vez fue totalmente auténtica, pero estuve en la cima durante mucho tiempo. Tuve la validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió”.

La jueza de “American Idol”, que desde entonces se ha reconciliado con Bloom y espera su primer hijo con él, dijo que ver cómo su carrera tomaba una trayectoria descendente tuvo un impacto “sísmico” y agregó: “Literalmente, me partió por la mitad”.

“Me separé de mi novio, que ahora es el futuro padre de mi bebé, y luego estaba emocionada por volar alto con el próximo disco, pero eso no me elevó tanto. La validación no me levantó, así que me caí”, recordó la cantante de 35 años.

Durante una sincera conversación, Perry —cuyos padres eran pastores evangélicos cuando era pequeña— describió la experiencia como una “ruptura necesaria” y agregó que cree que la gratitud le salvó la vida.

“Fue muy importante quebrarme, para poder encontrar mi integridad de una manera completamente diferente. Y encontrar otra dimensión, que simplemente vivir mi vida como una estrella pop sedienta todo el tiempo”, dijo.

“La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no hubiera descubierto eso me hubiera revolcado en mi propia tristeza y probablemente hubiera saltado, pero encontré la manera de estar agradecida”.

Agregó que su fe la ayudó a recuperarse. Después de navegar por la depresión y la ansiedad durante años, según dijo, ahora tiene una perspectiva diferente de la vida.

“La esperanza siempre ha sido una opción para mí debido a mi relación con Dios y a algo más grande que yo. Si soy la única que controla mi destino, por supuesto que voy a conducirlo hacia el suelo”, dijo.

“Mi esperanza es que algo más grande que yo me haya creado para un propósito y me haya creado por una razón, y que no soy desechable, y que, ya sabes, cada persona que ha sido creada tiene un propósito”.

Esta no es la primera vez que Perry habla sobre sus problemas de salud mental.

En 2017, transmitió en vivo una sesión con el terapeuta Siri Sat Nam Singh en YouTube como parte de la serie “The Therapist” de Vice. Durante la conversación, Perry admitió que se sintió “avergonzada de sentirse tan deprimida”.

“Soy realmente fuerte como Katy Perry, y a veces no soy tan fuerte como Katheryn Hudson”, dijo en ese momento.

