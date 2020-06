“La ventana se está cerrando” para que Estados Unidos tenga el coronavirus bajo control, advierte el secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump

¿Por qué repuntan los contagios por covid-19 en EE.UU.? 6:34

(CNN) — El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, advirtió el domingo que la “ventana se está cerrando” para que Estados Unidos controle la pandemia de coronavirus, mientras los casos confirmados están aumentando en la mayoría del país y algunos estados están lidiando con un número récord de hospitalizaciones.

“Las cosas son muy diferentes a las de hace dos meses … Por lo tanto, es una situación muy diferente, pero esta es una situación muy, muy grave y la ventana se está cerrando para que podamos tomar medidas y tener esto bajo control”, dijo Azar a Jake Tapper, de CNN, en el programa “State of the Union”.

Azar sugirió que Estados Unidos está mejor posicionado para manejar la pandemia que antes, señalando un aumento en las pruebas, el rastreo de contactos, la capacidad hospitalaria, las reservas de equipo de protección personal y el avance hacia la terapéutica y las posibles vacunas para el virus.

El mensaje del principal funcionario de salud difiere del presidente Donald Trump, que parece estar listo para salir de la pandemia, que aún se está propagando, y del vicepresidente Mike Pence.

En una conferencia de prensa, realizada el viernes, del grupo de respuesta de la Casa Blanca para el coronavirus, la primera en casi dos meses, Pence declaró que Estados Unidos había “aplanado la curva“, pintando un cuadro optimista en desacuerdo con la realidad.

Treinta y seis estados informan un aumento en los casos de coronavirus, y solo dos informan una disminución en los casos en comparación con la semana pasada.

El viernes, Estados Unidos reportó el mayor número de casos nuevos en un solo día, con al menos 40.173 contagios. El máximo para una jornada se había dado apenas el jueves.

Varios estados, incluidos los estados de Texas y Washington, y algunas localidades han pausado sus planes de reapertura o han vuelto a imponer algunas restricciones con la esperanza de frenar la propagación del virus.

Azar negó que la reapertura demasiado rápida estuviese vinculada al aumento de los casos, pero dijo que en cambio “un comportamiento individual inapropiado” ha permitido la propagación del virus.

“Eso no se trata tanto de lo que dice la ley sobre la reapertura como de cuáles son nuestros comportamientos dentro de eso”, dijo a Tapper.

El secretario de Salud y Servicios Humanos advirtió que si los estadounidenses “actúan de manera irresponsable, si no nos distanciamos socialmente, si no usamos cubiertas faciales en lugares donde no podemos distancia social, si no practicamos la higiene personal adecuada, vamos para ver la propagación de la enfermedad”.

Cuando se le preguntó sobre la solicitud de la administración Trump a la Corte Suprema el jueves de invalidar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible en medio de una pandemia, Azar dijo que trabajarán con el Congreso en un plan de reemplazo.

“Hemos dejado muy claro que la Corte Suprema derriba todo o una gran parte de Obamacare, porque es constitucional o legalmente debilitado, trabajaremos con el Congreso para crear un programa que proteja genuinamente a las personas con condiciones preexistentes”, dijo Azar, agregando que los detalles exactos dependerán de la decisión de la corte y la composición del Congreso.

El exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU, el doctor Tom Frieden, advirtió, el domingo en Fox News, que aunque el país realiza más pruebas y nuestros hospitales están mejor preparados, “este virus todavía tiene la ventaja”.

Cuando se le preguntó si las afirmaciones del gobierno de Trump de un aumento en el número de casos fue el resultado de más pruebas, Frieden lo rechazó y dijo: “Como médico, científico y epidemiólogo, puedo decirle con 100% de certeza que en la mayoría de los estados donde está viendo un aumento, es un aumento real.

“No son más pruebas, es más propagación del virus”, dijo Frieden.

