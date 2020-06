Ana Torroja: “Busco que las personas se pongan de buenas con el tema “Cuando tú me bailas”

Ana Torroja promueve su más reciente sencillo “Cuando tú me bailas”, bajo la producción de El Guincho y Alizzz. (Foto cortesía OCESA Seitrack)

(CNN Español) — ¿Quién no ha cantado temas como “Hijo de la luna”, “¡Ay! que pesado”, “Hoy no me puedo levantar” y “Me colé en una fiesta”, entre otras tantas? Todos reconocemos la singular voz que tiene Ana Torroja en más reciente sencillo “Cuando tú me bailas” y quien presentará un mini concierto el viernes 3 de julio.

Una canción para bailar y “desconectarse” de esta realidad que vivimos todos hoy en día. La letra habla de una chica que llega a un antro/club/discotheque/bar, cansada de relaciones fallidas y sin ninguna expectativa, ni intención. Camina entre la gente, sin ver ni escuchar, de repente la manera de bailar de alguien en la pista llama su atención.

“Todos estamos en una etapa de subidas y bajadas y creo que me levanté de buenas el día que pensé en que esta -Cuando tú me bailas- para la pandemia. Gracias a Dios la teníamos ahí esperando a que saliera el disco, el disco se retrasa por razones obvias y pensé que era la mejor canción de las que tenía para este momento. Hay días en los que te levantas y te quieres comer al mundo y otros en los que no quieres ni puedes salir de la casa. Busco que las personas al escucharla se pongan de buenas, es contagiosa y te da luz y te abre una puerta al exterior”, afirma Ana Torroja.

Zona Pop

¿Cómo ha cambiado la Ana Torroja del tema “Puntos cardinales” del disco “A contratiempo” a la Ana Torroja de “Cuando tú me bailas” del disco “Llama”?

Ana Torroja

“Uy, ha ganado mucho en seguridad y la seguridad también te la da la experiencia y el conocimiento. Cuando empecé en “A contratiempo”, es un disco maravilloso, pero hecho con una prudencia, timidez y vértigo. Cuando lo escucho es como me veo que estaba en ese momento. Y el hecho de seguir en pie, de seguir haciendo música como solista cuando no siquiera me imaginé que iba a hacerlo y llevar prácticamente 40 años en la música y con ganas de seguir haciendo más cosas, me hace sentirme bien conmigo misma y con ganas de arriesgar y hacer lo que me venga en gana. Lo que me inspire y motive, independientemente de modas y de lo que se supone que uno debería estar haciendo”

Sobre El Guincho y Alizzz…

“Nunca me imaginé hasta donde llegaría —tras su paso por Mecano—. Nunca me imaginé que iba a ser cantante, ni formar parte de de uno de los grupos más importantes de la música en español. ¿Cómo iba a saber hasta dónde iba a llegar? ¿Quién me iba a decir que iba a hacer un video casero con una canción bailable hecha por dos genios de la música electrónica?”, afirma Torroja. “Cuando nos conocimos, fuimos muy prudentes todos, con mucho respeto, nadie quería decir una palabra de más o de menos (risas), hasta que nos pusimos a echar música, y a través de ella, tuvimos un diálogo que fue fluyendo de una manera natural y empezamos a descubrir por dónde queríamos ir y que funcionaba mejor y qué no”.

“Es un concierto que transmitido de forma gratuita y la verdad las 10 canciones que cantaré me hacen ponerme muy contenta, porque esta forma de seguir en contacto con el público es diferente y agradecida a las redes sociales que nos permiten seguir en contacto en este aislamiento y feliz de compartirlo. En estas 10 canciones habrá un poquito de todo, de la etapa actual y emblemáticas de Mecano. En esta ocasión lo haremos en un foro sanitizado y con todas las normas. No habrá público presente. Es como llevar los conciertos a la casa de las personas. Es extraño el no tener al público ahí presente, porque tu acabas la canción y no tendrás esa respuesta inmediata ni escuchar los aplausos. No hay comparación esa conexión en directo entre el público en si mismo y con el artista. Será diferente pero sé que del otro lado estarán emocionados y agradecidos por pasar un rato a la distancia”, afirma la cantante que ha hecho duetos con Alex Syntek y Miguel Bosé, entre otros.

Si quieres revivir grandes éxitos de Ana Torroja y otros de Mecano, la cita es el viernes 3 de julio a las 7:30 pm (hora de México), en las redes de Ana o solo da clic aquí.