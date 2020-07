ColorfulGlam de Gregorio Sánchez, de la tecnología a las pasarelas

El elemento principal de la colección ColorfulGlam by Gregorio Sánchez es el neopreno, utilizado para los trajes de buceo. (Foto cortesía Gregorio Sánchez)

(CNN Español) — Originario de la ciudad fronteriza de Tijuana en Baja California, México, el diseñador Gregorio Sánchez se convirtió en 2018 en el primer mexicano en clausurar el reconocido Fashion Week de Shangai, China, lo cual lo posicionó rápidamente en el reflector del mundo de la moda. Un año después, ingresó con gran éxito a la cadena de almacenes Saks Fifth Avenue en México en donde presentó un desfile de moda y para este 2020 lanza una colección atemporal y con colores vibrantes dirigida a la mujer actual.

El concepto insignia de Sánchez se caracteriza por llevar a México a otros niveles, desde los colores hasta la iconografía, mismos que se ven plasmados en las 26 piezas que forman la colección “ColorfulGlam”: “Es una colección llena de color, vibrante y llena de los motivos que los mexicanos amamos: flores, mariposas, animales, la muerte y el rosa mexicano. Me enfoqué en una mujer empoderada, valiente, divertida, dinámica y sexy. Hoy en día la belleza es una cuestión para ellas. Trabajan mucho para verse bellas todos los días. Mi ropa es para eso, para que se sienta bella y cómoda”, explica el diseñador con una carrera de más de 20 años en el mundo de la moda.

“La inspiración viene del celular P40 de Huawei. Lo que hice fue observar las características de este modelo y me inspiré en hacer mi colección de ropa. En la industria textil está integrada la tecnología. La moda aporta belleza y quise hacer algo visiblemente tecnológico y experimentar con materiales nuevos como el neopreno. Este es un material que se utiliza en ropa deportiva. Resultó una colección muy Prêt-à-Porter (lista para usarse), muy glamorosa y llena de color como es mi marca. Nosotros no somos una marca deportiva y ese fue el reto, que el usar ese mix (mezcla) de tecnología con materiales nuevos diera como resultado esta colección. Honestamente me divertí mucho en hacerla”, agregó Sánchez.

Esta colección no es una que pueda catalogarse como primavera/verano y otoño/invierno. Gregorio asegura que con la pandemia, las marcas de moda y diseñadores se deben replantear la cuestión de las llamadas “temporadas”: No sabemos qué es lo que va a pasar en septiembre ni lo que nos depara el futuro. Tenemos que replantearnos en el mundo de la moda y su producción. Hace 10 años las marcas lanzaban una colección y las personas debían esperarse seis meses para poder comprar las piezas. La gente ya no quiere esperar por lo que quiere usar. Esta colección es atemporal, no quisimos decir que es de primavera ni de invierno, siempre y cuando tenga el evento correcto. Esta colección refleja optimismo hacia lo que viene”.

Sobre entrar al mercado chino en 2018 como una firma latinoamericana y compitiendo con otras de gran tradición en el mundo, Gregorio lo considera un éxito: “Mi marca es la primera que se globaliza para China. Fui el primer latinoamericano en presentarse en el Fashion Week de Shangai. Presenté una colección inspirada en los textiles bordados por la comunidad mazahua y los chinos aceptaron esta colección. Aparecer en una publicación tan importante como Vogue China para nosotros fue un gran acierto”.

Gregorio Sánchez ha vestido a artistas como Jennifer López, Ariana Grande, Lana del Rey, Tara Reid y Toni Braxton. Gregorio Sánchez tiene una boutique en Beverly Hills, California y otra en la Ciudad de México. Para conocer un poco sobre él, puedes dar clic aquí.