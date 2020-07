Nuevo ministro de Educación de Brasil renuncia antes de tomar posesión

Macrello Casal jr - (Crédito: Agencia Brasil)

(CNN Español) — Carlos Decotelli, designado ministro de Educación por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, renunció este martes. No llegó siquiera a la ceremonia oficial en la que debía jurar su cargo.

Al confirmar la noticia a CNN Brasil, Decotelli afirmó que el detonante de la dimisión fue la información de la Fundación “Getulio Vargas” que negó que Carlos Decotelli hubiera sido profesor en esa institución. “Esta información hizo que el presidente me llamase y dijese: si hasta la Fundación Getúlio Vargas, donde trabajaste 40 años, está negando que sea usted un profesor, es imposible que el Gobierno siga siendo cuestionado”, aseveró Decotelli.

La institución informó en un comunicado que Decotelli “trabajó en cursos de educación continua solo como profesor colaborador en los programas de formación de ejecutivos y no como profesor de las escuelas de la Fundación. De la misma forma, no fue investigador de la Fundación Getúlio Vargas”. En una entrevista con CNN Brasil, Carlos Decotelli justificó que “las inconsistencias curriculares en el mundo académico son explicables” y emplazó a sus alumnos en la Fundación General Vargas a informar a CNN Brasil que sí había sido profesor y que su nombre aparecía en los diplomas. Según Decotelli, la construcción de la carta de la institución no era veraz pues había ejercido como profesor desde 1986 y su reputación había sido destruida por exageraciones. Fundación Getúlio Vargas informó también que revisará la información de la maestría cursada por Decotelli en 2008, a la que tendrá acceso cuando se recuperen las actividades presenciales interrumpidas por el coronavirus.

Desde que surgió el nombre de Carlos Decotelli para ocupar el Ministerio de Educación de Brasil, su hoja de vida en la plataforma Lattes fue corregido por inadecuaciones curriculares que fueron también reconocidas por el propio presidente Jair Bolsonaro, quien a pesar de ello destacó que había desempeñado su trabajo con honradez. “El profesor está enfrentando todas las formas de deslegitimación para el ministerio”, escribió Bolsonaro en las redes sociales un día antes de la renuncia de Decotelli, quien afirmó, además, que “todos los que convivieron con él comprueban su capacidad para construir una educación inclusiva y de oportunidades para todos”.

Cuando Bolsonaro anunció la elección de Decotelli como ministro de educación el jueves 29, leyó su currículum atribuyéndole ser doctor por la Universidad de Rosario en Argentina y tener un postdoctorado en la Universidad de Wuppertal (Alemania). Según Agência Brasil, ninguno de los dos títulos fueron confirmadas por las universidades y Decotelli editó su currículum en la plataforma Lattes corrigiendo las informaciones.