Persecución a 160 kilómetros por hora en California termina con un conductor que cayó por un acantilado al Océano Pacífico

(CNN) — Lo que comenzó con informes de un hombre disparando al aire terminó con un automóvil cayendo por un acantilado.

El martes alrededor de las 3:30 pm, agentes respondieron a los informes de un hombre disparando una pistola cerca de la ciudad de Davenport, cerca de 17 kilómetros al noroeste de Santa Cruz, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz en un comunicado.

Poco después, el mismo hombre es sospechoso del robo de un auto y huye en el vehículo, dijo la oficina del alguacil.

Los agentes intentaron detener el automóvil, pero el hombre se negó a parar, conduciendo a más de 160 km/h hacia el sur rumbo a Santa Cruz.

Cuando el hombre llegó a Santa Cruz, los agentes terminaron la persecución por la seguridad de la comunidad, indicó la oficina del alguacil.

Momentos después, el Departamento de Policía de Santa Cruz localizó el vehículo que transitaba en West Cliff Drive, una carretera costera, donde el sospechoso “colisionó en solitario”, se fue por el acantilado y cayó al agua, aseguró la policía.

Car (and driver) into the ocean on West Cliff Drive in #SantaCruz after carjacking and pursuit hit speeds of 100+ mph, per an SCPD officer. Driver survived, was arrested, and left the scene in an ambunlance. Unknown whether there were any passengers. #CHP #pursuit @nbcbayarea pic.twitter.com/bmAFbQzjZ3

— Cody 5@1 (@CodyS86) July 1, 2020