Una joven de 23 años tomó precauciones y aún así se contagió de coronavirus en Texas

¿Tomó en cuenta EE.UU. advertencias sobre el covid-19? 2:18

(CNN) — Peyton Chesser no se arriesgaba cuando la pandemia de coronavirus bloqueó el país en marzo. La joven de Houston, de 23 años, se quedó en casa, incluso cediendo la recogida de comestibles a su compañera de cuarto.



Después de que la orden de quedarse en casa de Texas terminó el 30 de abril y se abrieron algunos negocios, ella se aventuró a salir con cautela. Aunque los primeros datos mostraron que el covid-19 era más peligroso para las personas mayores, Chesser fue cuidadosa, según le dijo a Erica Hill de CNN el miércoles.

“No iba a restaurantes abarrotados. No iba a lugares con mucha gente o a reuniones sociales, en general”, recordó.

Luego reanudó las visitas al supermercado e incluso regresó a un gimnasio. Y justo entonces, para su frustración, dio positivo por covid-19. Ella todavía no sabe dónde se contagió.

“Esa fue una de las primeras cosas que dije: ‘¿Cómo pude haberme infectado?'”, dijo Chesser. “Estaba ansiosa de que me fuera a contagiar desde que todo empezó en febrero y marzo”.

“Entonces, cuando realmente me infecté y no pude identificarlo, finalmente tuve que dejar que fluyera, porque no cambió nada el hecho de que lo tuviera o no”, dijo.

El coronavirus se ha estado propagando a poblaciones más jóvenes en todo EE.UU. y está aumentando particularmente entre los jóvenes del sur y del oeste, dijeron funcionarios de salud.

El riesgo de complicaciones graves y muerte aumenta con la edad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aunque no hay un límite claro de edad para un riesgo mayor o menor.

Y el doctor Robert Redfield, director de los CDC, se refirió específicamente a las generaciones más jóvenes el martes, pidiéndoles que tomen precauciones con seriedad, porque incluso aunque es menos probable que mueran de covid-19, pueden desempeñar un papel importante en la transmisión de la enfermedad a otros.

Especialmente les pidió que usaran máscaras, que según los funcionarios de salud pueden ayudar a prevenir que las personas infectadas, incluso aquellas que no saben que lo están, propaguen el virus.

“Específicamente, me dirijo a los miembros más jóvenes de nuestra sociedad, los millennials y los de la Generación Z. Les pido a los que están escuchando que corran la voz”, dijo Redfield el martes durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos.

Chesser estuvo muy enferma durante ocho días, le dijo a CNN.

“Al principio, tenía una sensibilidad cutánea realmente horrible, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta”, dijo. “Y luego, alrededor del día 4 … fue cuando perdí el sentido del olfato y el gusto”.

Dijo que casi nunca tuvo fiebre: la temperatura más alta era de 99,6 o 99,7 grados Fahrenheit (37,5 – 37,6 Celsius).

Chesser cree que los negocios de Texas reabrieron demasiado pronto. En respuesta al aumento de los números de casos, el estado cerró los bares el mes pasado por segunda vez, y ella dice que cree que esto está haciendo que la gente “se dé cuenta de lo grave que es”.

Chesser también espera que más personas tomen precauciones, como usar máscaras, dijo.

“Simplemente hagan su parte y cuiden a todos en la comunidad, porque nos debemos eso unos a otros, simplemente hacer las pequeñas cosas que podrían tener un gran impacto”, dijo.

Andrea Kane y Amanda Watts de CNN contribuyeron a este informe.