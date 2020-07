OPINIÓN | Carl Reiner, 98 años de humor

Nota del editor: Gene Seymour es un crítico de cine que ha escrito sobre música, películas y cultura para The New York Times, Newsday, Entertainment Weekly y The Washington Post. Síguelo en Twitter @GeneSeymour. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente las del autor. Ver más artículos como este en CNNe.com/opinión.

(CNN) —¿Noventa y ocho?

Demasiado pronto.

Muy pero muy pronto.

¡Vamos! Saben que es gracioso. Carl Reiner hubiera sabido que era divertido. Me respaldaría, excepto que él fue quien murió a los 98 años.

También sabría por qué es gracioso. “La verdad absoluta”, dijo Reiner, “es lo que hace reír a la gente”.

Y Reiner, a pesar de que tenía la edad en que, parafraseando a Casey Stengel, la mayoría de las otras personas están muertas, seguía siendo una presencia activa e ingeniosa en la escena cultural pop junto con su amigo de toda la vida Mel Brooks. Ambos, justo el pasado fin de semana, fueron fotografiados celebrando el cumpleaños 94 de Brooks, vistiendo camisetas de “Black Lives Matter”.

¿Y ahora está muerto? ¿Ya? En la forma en la que venía, todos pensamos que Reiner tendría 98 años más. Como mínimo.

También es divertido, solo como un dato lateral, porque Reiner apreciaba los números divertidos. Y 98 es uno de esos números que, por alguna razón misteriosa, resultan divertidos. Como 32. o 63. O 2.000, que fue el número de años asignados al alter ego de Brooks, “El hombre de 2.000 años“, para el que Reiner interpretó a un hombre heterosexual e interlocutor en varios álbumes de comedia y cientos de programas de televisión y espectáculos teatrales.

Tal vez el primer lugar para comenzar a evaluar a Carl Reiner es como actor de reparto, y así es como logró la atención nacional como parte del conjunto incomparable de actores cómicos que respaldan al explosivamente versátil Sid Caesar en la innovadora comedia de televisión “Your Show of Shows” serie de variedades (1950-54).

Reiner no solo se demostró a sí mismo en ese crisol de la televisión en vivo a altas horas de la noche como el modelo de un intérprete ágil, receptivo y sin límites, sino que también fue una parte importante de un legendario equipo de escritores tanto para “Show of Shows” como para su sucesor, “La hora del César” (1954-57), que incluía a futuros miembros del salón de la fama como Brooks, Neil Simon, Larry Gelbart y Woody Allen.

Los instintos cómicos de Reiner, el aprecio por el talento colectivo y las habilidades en una sala de escritores se combinaron para crear lo que él y otros consideran su obra maestra: “The Dick Van Dyke Show” (1961-66). Incluso en su forma más temprana, el programa se basó en las experiencias de Reiner como un suburbano, padre (uno de cuyos hijos crecería para ser director de cine y actor Rob Reiner) y escritor de comedia, pero inicialmente se había desempeñado en el papel principal de Rob Petrie. Fue el productor Sheldon Leonard, según Reiner, quien intervino y dijo: “Necesitamos conseguir un actor mejor que tú”. El comediante estuvo de acuerdo, Van Dyke obtuvo el papel y el resto es una historia que llena de múltiples premios Emmy.

Reiner nunca volvió a obtener logros de ese tipo, pero se mantuvo ocupado y siguió siendo, y escribiendo, divertido. La asociación en el escenario y en el estudio con Brooks se extendió hasta el siglo XXI y tuvo un historial admirable como escritor-director de películas como “Where’s Poppa” (1970) y “Oh God” (1977). Su racha de buena suerte incluyó una seguidilla de colaboraciones en la pantalla grande con Steve Martin, comenzando con “The Jerk” (1979) y continuando con “Dead Men Don’t Wear Plaid” (1982), “The Man with Two Brains” ( 1983) y “All of Me” (1984).

En todo momento, mantuvo la fe en el medio que lo hizo, la televisión, donde apareció con frecuencia como invitado de un programa de entrevistas y demostró que aún podía cumplir como un pequeño jugador, ya sea interpretando a sí mismo como el vecino de Bernie Mac, dando voces a personajes animados. personajes de “Family Guy”, “Bob’s Burgers” o “The Penguins of Madagascar” (interpretó a Santa) o robando escenas de “Two and a Half Men” como el rouy geriátrico Marty Pepper.

Reiner, en otras palabras, nunca dejó de aparecer. Lo cual, como insiste su antiguo colega escritor Woody Allen, es la clave del éxito, o tal vez solo una de ellas.

Por supuesto, era un tuitero empedernido que lanzaba comentarios políticos –junto con Van Dyke y Brooks, apoyó la campaña presidencial de Bernie Sanders este año- en su perfil. Su tuit del 27 de junio comenzó con lo que resultó ser un epitafio elegante y apropiado: “Nada me agrada más que saber que he vivido la mejor vida posible”.

¿Gracioso? Tal vez no. Pero absolutamente cierto.