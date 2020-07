Estados Unidos retira 300 visas a ecuatorianos investigados por corrupción

Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador

(CNN Español) — Durante la entrega de donaciones de mascarillas y diversos insumos sanitarios por parte del gobierno estadounidense a Ecuador, Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en el país, informó que más de 300 visas han sido retiradas a ciudadanos ecuatorianos investigados por delitos de corrupción.

“Son personas involucradas en varias investigaciones y no solamente grupos de mafias, sino también a sus familiares. Todos están impactados porque están aprovechando y utilizando quizás este dinero robado del pueblo ecuatoriano para vivir en mi país”, dijo Fitzpatrick a los medios de comunicación este jueves.

El embajador enfatizó que en los casos que hay “indicios fuertes” de personas que han violado las normas de su país, EE.UU. tiene el derecho y la obligación de quitarles la visa. “No queremos los ladrones, ni su plata en mi país”, agregó.

No especificó nombres de personas y casos en particular, pero sí insistió en que EE.UU. quiere que las personas visiten el país y lo disfruten, pero “con responsabilidad y no con criminalidad”.