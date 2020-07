OPINIÓN | ¿Por qué no es suficiente decir “negro” con una N mayúscula?

Nota del editor: Mireille Grangenois es una experiodista de USA Today, el Baltimore Sun, Business Week y es una editorial pasada de The Chronicle of Higher Education y Chronicle of Philanthropy. Las opiniones expresadas aquí son las del autor. Lea más opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — La primera carta al editor que escribí fue a David Lawrence Jr. en el Detroit Free Press, uno de los primeros defensores de la diversidad que lideró el Miami Herald y defendió los derechos de los niños. Le supliqué que cambiara el estilo de la sala de redacción y escribiera en mayúsculas la “N” en la palabra “Negro” cuando se refiriera a los afroamericanos. El año fue 1981.

Este mes, impulsado en parte por las protestas contra la injusticia racial que convulsiona a la nación, las salas de redacción de todo el país han estado debatiendo este tema de décadas de antigüedad, y con cierta fanfarria, algunos importantes se han pronunciado a favor de la N mayúscula, incluyendo NBC News, CNN y The Associated Press.

Hoy, mi perspectiva ha cambiado. Yo diría que la palabra “n” del debate es una pista falsa y argumentaría de manera diferente. (Me parece extraño saber que mi minúscula “n” se convertirá en mayúscula aquí, incluso en un comentario en el que sugiero que tal vez no debería serlo).

Basado en una larga experiencia en roles editoriales y corporativos en una variedad de medios de comunicación, afirmo que es probable que más de unos pocos editores principales se sientan aliviados, por lo que muchos consumidores de noticias, observadores de medios e influenciadores se ven atrapados en esta muestra de guía de estilo, en lugar de centrarse en el evento principal: transformar cómo el periodismo y los puntos de venta abordan la raza y, en el proceso, lideran una transformación genuina en la forma en que Estados Unidos enfrenta el racismo.

Si los líderes de la sala de redacción no reconocen su propio lugar en el espectro de instituciones que las protestas actuales tienen como objetivo revertir, se están perdiendo la historia.

Para aquellos editores interesados en una demostración seria de cómo responder a este momento sin precedentes en la trágica condición racial de Estados Unidos, responda esto: ¿Qué porcentaje de editores en su sala de redacción son afroamericanos, latinos, asiáticos / isleños del Pacífico, nativos americanos o LGBTQ?

La misma pregunta sobre su nivel superior de gestión de redacción. ¿Aplica la pregunta a tus oficinas, desde el ayuntamiento hasta la casa del estado y los confines del mundo?

Cuando aquellos en su liderazgo tomaron la cuestión de poner en mayúsculas esa “n”, ¿alguien presionó para confrontar estas preguntas y ser transparente con sus empleados o audiencia sobre las respuestas?

A menos que podamos hacer eso, la distracción provocada por el debate de la palabra “n” corre el riesgo de trivializar o dejar de lado las conversaciones atrasadas sobre raza y racismo, haciéndolos sobre la sensibilidad a los casos y alienando innecesariamente a aliados potenciales que de otro modo podrían ser comprensivos.

Antes de lidiar con el enigma de la palabra “n”, responda esto también: ¿cómo aborda su estrategia editorial la evolución demográfica de su comunidad local o nuestra nación a medida que se vuelve cada vez más marrón y más joven que su público heredado? La misma pregunta va a su estrategia de crecimiento de audiencia.

¿Por qué estoy haciendo estas preguntas? Porque hablan de la necesidad de nuestra sociedad de obtener la mejor cobertura posible (informes inteligentes, consistentes, precisos y valientes) que brinden un contexto inquebrantable y un significado profundo para este, uno de los problemas más difíciles de nuestra democracia.

No solo el uso de mayúsculas en la “n” no mejora la cobertura a ese estándar, sino que también puede ofrecer un aspecto cosmético fácil a las organizaciones de noticias y, de hecho, a un amplio conjunto de corporaciones e instituciones para mitigar su necesidad de sentir que están del lado correcto de historia.

Para los ejecutivos bien intencionados, hacer o decir algo, cualquier cosa, en este momento que señala la atención, la compasión, tal vez incluso el respeto, es comprensible. Pero el trabajo desordenado, complejo y doloroso requerido no vendrá de presionar “shift” en un teclado. El cambio viene de confrontar verdades incómodas.

Hay algunos líderes de noticias que, reconociendo lo que requiere este momento, están mirando más allá de la semántica y llegando a la sustancia. Marty Baron, el aclamado editor ejecutivo de The Washington Post, anunció un nuevo papel editorial y casi una docena de espacios de redacción dedicados a la cobertura de raza e identidad.

Baron, cuyo papel mantiene la “n” minúscula si tiene curiosidad, también está lidiando con una sala de redacción que desafía su liderazgo en asuntos internos relacionados con la raza (incluida la cobertura, la toma de decisiones y la dotación de personal). Sin embargo, las medidas del Post para reforzar sus recursos institucionales para informar sobre raza e identidad se destacan en un momento en que me atrevo a decir que demasiados editores, muchos de ellos enfrentando el trabajo económico causado por la pandemia de covid-19, no quieren entender la cuestión de cómo cambiarán sus instituciones para enfrentar este momento de la historia.

El debate “n” y las preguntas más profundas que enfrenta el mundo del periodismo no comenzaron con estas protestas o Black Lives Matter. WEB DuBois lanzó una campaña de redacción de cartas a principios del siglo XX abogando por capitalizar la “N” en “Negro”.

La falta de diversidad institucional en los medios de comunicación y su papel en determinar qué historias se cuentan y cómo nos ha acompañado durante siglos.

Trabajé como periodista en The Baltimore Sun, Business Week y fui miembro de la clase inaugural de reportajes de USA Today, donde cubrí varios temas, incluidos los derechos civiles. Después de dejar USA Today, trabajé como director de asuntos de minorías para lo que una vez se llamó la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos (ahora la Asociación de Líderes de Noticias después de fusionarse con otra organización), con la supervisión de su encuesta anual de empleo en la sala de redacción que midió el progreso hacia la diversidad.

Argumenté con éxito que los resultados junto con los nombres de los periódicos se hicieran públicos. El rechazo de algunos editores trajo un compromiso, una opción de confidencialidad.

El balance de mis 40 años en la industria estaba en el lado comercial de periódicos y sitios de noticias preeminentes. En puestos con varios mercados metropolitanos importantes y diversos, heredé de los predecesores departamentos de ventas totalmente blancos, un equipo de marketing totalmente blanco y todo masculino y equipos digitales totalmente blancos.

Al igual que muy pocos pares negros exitosos antes que yo, alcancé el rango de editor en parte por mi capacidad de remediar esos y otros legados del pasado racial estropeado de la industria mediante la contratación, el desarrollo y el liderazgo de equipos comerciales con el mayor grado posible de diferencias.

Cambiar la “n” no hace el arduo trabajo de cambiar una institución desde adentro.

No invierte en informes detallados sobre la vida de los afroamericanos o lo que nuestras comunidades angustiadas, a través de la memoria colectiva y el trauma, han estado afirmando durante décadas, hasta que finalmente estalló en el movimiento Black Lives Matter.

Los comentaristas e historiadores han comparado la agitación de la protesta en 2020 con 1968, pero hay un punto clave que la mayoría no ha mencionado. Toda una generación de periodistas afroamericanos pioneros y legendarios ingresó a las salas de redacción solo debido a la turbulenta década de 1960. El condenado informe de la Comisión Kerner de 1968 acusó a las prácticas de contratación de la industria de las noticias de no reflejar la composición demográfica de las comunidades a las que servían.

El informe citó el “racismo blanco” en forma de mala actuación policial, un sistema de justicia defectuoso y represión de los votantes, entre otras formas institucionalizadas de discriminación que convergieron para provocar los disturbios. La crítica fulminante de los medios de comunicación concluyó que no pudo cubrir adecuadamente los temas de raza y reportó la noticia “con los ojos de los hombres blancos y la perspectiva blanca”.

Si bien se han hecho progresos, es difícil escapar de la trágica ironía de un informe de 52 años, las causas de las protestas de hoy y la cobertura aún insuficiente de los medios para traer contexto y significado histórico a estos eventos.

Me encantan los periódicos y los periodistas y no me agrada decir que ciertos ataques desde la extrema derecha sobre el prejuicio liberal y el elitismo en los principales medios de comunicación no son del todo inexactos. Un excolega bromeó diciendo que la definición de “diversidad” de su redacción significaba contratar a alguien que asistía a una universidad pública.

Pregunte a casi cualquier periodista negro con qué frecuencia se cuestionó su capacidad para informar de manera justa una historia debido a su raza. Haga la misma pregunta a un periodista blanco. Para los que les pregunté, nunca se les ocurrió ni a ellos ni a sus editores que siquiera era una pregunta que hacer.

Entre las habilidades de supervivencia esenciales para navegar con éxito e influir de manera abrumadora en las redacciones blancas con sus prejuicios a menudo evidentes y sutiles, muchos periodistas afroamericanos perfeccionaron la disciplina de atacar al periodismo pobre como una lucha indirecta para desafiar el privilegio, la arrogancia y el sesgo de los blancos.

Mis mentores de periodismo: Jay T. Harris en Gannett y USA Today; DeWayne Wickham, The Baltimore Sun, Karen Aileen Howze, USA Today; me enseñó a mí y a las legiones más si, como individuo, atacaste la injusticia racial directamente en la forma de abordar las desigualdades salariales, rechazando las asignaciones de historias y golpes menos favorables, o desafiando la narrativa peyorativa en las comunidades negras: te convertiste en el objetivo . Pelea, nos enseñaron, pero siempre pelean por el periodismo.

Entonces, hagamos eso, mejorando la forma en que se hace el periodismo y quién lo está haciendo para que no se trate de que la persona defienda el cambio, sino que las instituciones se comprometan a hacer que suceda.

Para que ocurra un cambio sustancial dentro de las salas de redacción, la mayoría de los ejecutivos de noticias deben aceptar la historia de sus organizaciones para perpetuar la desigualdad y evitar un autoexamen abrasador que realmente conduciría al desmantelamiento de los artefactos de esa historia. Deben hacer por sí mismos lo que las salas de redacción han hecho durante cientos de años: responsabilizar a los poderosos.

Estas son las discusiones en la sala de redacción que no solo valen la pena, sino que se requieren para un progreso real dentro de la industria y para nuestra democracia.