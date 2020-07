Critican a Paris Jackson por interpretar a Jesús como una mujer lesbiana en una película

(CNN) –– La interpretación que hizo Paris Jackson de Jesús como una mujer lesbiana ha provocado que miles de personas firmen una petición de protesta.

La hija del difunto rey del pop Michael Jackson, de 22 años, da vida a este personaje en la película Habit.

Según Deadline, la cinta independiente está protagonizada por Bella Thorne y “se trata de una chica fiestera, de la calle, con un fetiche por Jesús, que se ve envuelta en un violento negocio de drogas y encuentra una posible salida, haciéndose pasar por monja”.

Hasta este jueves, la petición de Change.org contra la película se acercaba rápidamente a las casi 300.000 firmas.

“Se predice que pronto saldrá una nueva película blasfema de Hollywood que representa a Jesús como una mujer lesbiana”, se lee en una declaración de la petición. “La película Habit está protagonizada por Paris Jackson, quien interpreta el papel de Jesús lesbiana. Los distribuidores aún no la han recogido, así que por favor difundamos conciencia y despertemos a la gente con la basura cristianofóbica que se propaga hoy en día, pero que es de alguna manera aceptado y alabado por la sociedad”, añade el texto.

CNN ha contactado a los representantes de Jackson para solicitar comentarios al respecto.

Esta no es la primera actuación de Jackson.

Tuvo un pequeño papel en 2017 como Rachel Wells en la serie de televisión “Star” de Fox, y también apareció en la serie “Scream” y en la película Gringo.

La cantante Sia tuiteó este miércoles un mensaje de apoyo a Jackson.

“Querida @ParisJackson, te amo, sigue adelante”, decía el tuit. “Creo que eres una buena persona”.

Este jueves, la estrella acudió a Twitter nuevamente para escribir “Hey. Dejen paz a @Paris Jackson, matones”.

Hey.

Lay off @ParisJackson you bullies.

It's me that has my opinions as a 44 year old woman. Let her be a child please- attack me. I am more than equipped to deal with us disagreeing on a subject. Let's not ruin her music release and finding her own voice.

— sia (@Sia) July 2, 2020