Ahora hay medusas del tamaño de un plato en playas de Estados Unidos justo para el 4 de Julio

(CNN) –– Algunas playas en el noreste de Estados Unidos ahora enfrentan una amenaza adicional al covid-19 este fin de semana feriado. Justo para el 4 de julio están lidiando con un visitante no deseado: la medusa melena de león.

Estos animales marinos, que pueden alcanzar el tamaño de 1,2 metros de diámetro con tentáculos de más de 30 metros de largo, han sido vistos desde Maine a Massachusetts.

“Las (medusas) que estamos viendo aquí probablemente no sean mucho más grandes que un plato de cena”, indicó Steve Spina, curador asistente de peces en el Acuario de Nueva Inglaterra. “Lo cual es suficientemente grande”, apuntó.

Debido a su tamaño, las medusas melena de león son especialmente peligrosas para los nadadores. Sus largos tentáculos pueden picar a una persona cuya guardia está baja porque el animal parece estar a unos cuantos metros de distancia.

Las autoridades del área están advirtiendo a los residentes y visitantes que se mantengan atentos y a salvo.

Las playas ondean banderas moradas para indicar “la presencia de animales marinos peligrosos”, explicó el Departamento de Conservación y Recreación de Massachusetts en un tuit.

