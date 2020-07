Brie Larson revela algunos papeles importantes que no consiguió antes del ser la “Capitana Marvel”

Brie Larson hizo audiciones para los papeles protagonistas en "The Hunger Games" y "Terminator: Genisys", pero no los obtuvo.

(CNN) — Antes de ser la “Capitana Marvel”, Brie Larson dice que no obtuvo los papeles para algunas grandes películas.

La actriz hizo audiciones para un papel en una película de Star Wars, y para los papeles protagonistas en The Hunger Games y Terminator: Genisys, pero no los obtuvo, reveló en su nuevo canal de YouTube el jueves.

“Hice una audición para Star Wars“, dijo Larson. “Hice una audición para The Hunger Games, hice una audición para el reinicio de Terminator. En realidad, estaba pensando en el reinicio de Terminator hoy porque se me pinchó una rueda y pensé, ‘Oh, la última vez que pinché fue cuando estaba conduciendo hacia mi audición para Terminator’. Pinché en la audición y luego no conseguí el trabajo”, contó.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=d6S0u8VENOE&feature=emb_logo

Jennifer Lawrence consiguió el papel de Katniss Everdeen en The Hunger Games y Emilia Clarke protagonizó Terminator: Genisys.

“¡Gracias por ver mi primer video de YouTube! Fue fantástico aprender de todos los que se unieron –asegúrate de seguirlos–. ¡Deja un comentario que me permita saber con qué programas debería trabajar también, por favor! Estoy muy emocionada por este viaje, asegúrate de hacerme saber lo que quieres ver”, escribió Larson en una publicación para presentar su nuevo canal de YouTube.