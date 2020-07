Coronavirus 3 de julio, minuto a minuto: Más de 10,8 millones de casos de covid-19 en el mundo

La gobernadora de Puerto Rico impone medidas estrictas para los visitantes

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, anunció el jueves que firmaría un decreto, que entrará en vigencia el 15 de julio, y que creará nuevas medidas obligatorias con respecto a los pasajeros y visitantes que lleguen a la isla.

“Estas medidas incluyen que los viajeros que vienen a Puerto Rico proporcionen una declaración de viaje que controlará el estado de salud de un individuo y una prueba covid-19 molecular negativa calificada para SARS-Cov2 que se haya realizado dentro de las 72 horas antes de la llegada. Además, las personas que viajan a la isla deben observar las medidas de distanciamiento social adecuadas y usar cobertura facial adecuada para la nariz y la boca en los siguientes aeropuertos: Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), Aeropuerto Internacional Rafael Hernández (BQN) y Aeropuerto Internacional Mercedita (PSE)”, dice un comunicado de prensa de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico.

El comunicado añade: “El decreto también establece que si una persona no puede traer un resultado de prueba molecular negativo antes de la llegada, debe pasar por el proceso de detección establecido en el aeropuerto y realizar un prueba serológica rápida. Si el resultado de una prueba serológica resulta positivo, el individuo debe someterse a una prueba molecular y permanecer en cuarentena mientras espera los resultados. Si una prueba molecular resulta positiva, una persona debe permanecer en cuarentena durante 14 días y ser responsable de asumir los gastos médicos y de extensión de su estadía, ya que el viajero deberá permanecer aislado hasta que el Departamento de Salud de Puerto Rico lo considere necesario. Si un individuo no presenta una prueba molecular y no acepta hacerse la prueba a su llegada a la isla, debe permanecer en cuarentena durante 14 días o durante su estadía en Puerto Rico, lo que sea más corto, a su propio costo”.

El decreto, sin embargo, incluye algunas excepciones como mecánicos de aviación y miembros de la tripulación de vuelo que no permanecerán en Puerto Rico durante 72 horas.

Además, los agentes militares, federales en activo u otros autorizados por el Secretario de Salud pueden quedar excluidos de las pruebas y la cuarentena.