La tormenta tropical Edouard podría formarse en el Atlántico esta semana

(CNN) — Después de una pausa de dos semanas en la temporada de huracanes del Atlántico con el tránsito del polvo de Sahara, los trópicos se calientan nuevamente.

La Depresión Tropical Cinco se formó en el Atlántico el sábado por la mañana. Este domingo pasó 112 kilómetros al norte de Bermudas, ocasionando lluvia y vientos racheados a la región.

El pronóstico oficial muestra que la depresión se dirige hacia el Atlántico abierto y potencialmente se fortalece en una tormenta tropical durante las próximas 12 a 24 horas.

Si la Depresión Tropical Cinco se fortalece en una tormenta tropical, se llamaría Edouard. “Si se nombra, será la quinta formación de tormenta con nombre en el Atlántico registrada de manera anticipada”, dijo Phil Klotzbach, científico investigador de la Universidad Estatal de Colorado. (La) actual quinta formación de tormenta con nombre registrada de manera anticipada en el Atlántico es Emily en julio 12 de 2005″.

Tropical Depression 5 has formed in the western Atlantic. If it gets named, it’ll be the earliest 5th Atlantic named storm formation on record. Current earliest 5th named storm formation record in the Atlantic is Emily on July 12 in 2005. #hurricane pic.twitter.com/DBHjsj9aWt

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) July 4, 2020