Ennio Morricone muere a los 91 años

Composer Ennio Morricone poses with the Oscar for Best Original Score, "The Hateful Eight," in the press room during the 88th Oscars in Hollywood on February 28, 2016. / AFP / Robyn BECK (Photo credit should read ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

(CNN) — El compositor y ganador del Oscar Ennio Morricone murió a los 91 años, dijo su abogado a CNN el lunes.

El compositor italiano fue famoso por las partituras de wésterns europeos, conocidos como spaghetti westerns, incluyendo “The Good, the Bad and the Ugly” y ganó un Premio de la Academia por la banda sonora de “The Hateful Eight” de Quentin Tarantino.

Murió al amanecer del lunes en un hospital de Roma después de caerse y romperse una pierna, dijo su abogado, Giorgio Assumma.

Morricone solicitó un funeral privado, dijo Assumma.

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, tuiteó el lunes: “Siempre recordaremos, con infinita gratitud, el genio artístico del Maestro #EnnioMorricone. Nos hizo soñar, movernos, reflexionar, escribir notas memorables que serán inolvidables en la historia de la música y el cine”.

Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema pic.twitter.com/SNGmJjfJ2H — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) July 6, 2020

Por su parte, la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, tuiteó: “Dolor por la muerte de Ennio Morricone, gran músico y compositor de nuestro tiempo. Sus bandas sonoras han marcado la historia del cine, en Italia y en todo el mundo, y nos seguirán conmoviendo. Roma era su ciudad y hoy llora la pérdida de un artista muy querido”.