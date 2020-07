Pruebas de anticuerpos en España muestran que no habría inmunidad colectiva, según estudio

¿Quiénes y cómo pueden viajar a España? 3:30

(CNN) — Un estudio a gran escala hecho en Madrid sobre el coronavirus indica que solo el 5% de su población ha desarrollado anticuerpos, lo que refuerza la evidencia de que la llamada inmunidad colectiva al covid-19 es “inalcanzable”, informó el lunes la revista médica The Lancet.

Los resultados muestran que el 95% de la población de España sigue siendo susceptible al virus. La inmunidad colectiva se logra cuando una población se ha infectado lo suficiente con un virus o una bacteria, o se ha vacunado contra estos, para detener su circulación.

El Centro Europeo para el Control de Enfermedades le dijo a CNN que la investigación de España, en una muestra representativa a nivel nacional de más de 61.000 participantes, parece ser el estudio más grande hasta la fecha entre una docena de estudios serológicos sobre el coronavirus realizados por naciones europeas.

Se suma a los hallazgos de un estudio de anticuerpos que involucró a 2.766 participantes en Ginebra, Suiza, publicado en The Lancet, el 11 de junio.

Ha habido estudios similares en China y Estados Unidos y “el hallazgo clave de estas cohortes representativas es que la mayoría de la población parece haber permanecido sin exposición” al covid-19, “incluso en áreas con circulación generalizada del virus”, dijo un comentario de la revista The Lancet, publicado junto con los hallazgos de España.

“A la luz de estos hallazgos, cualquier enfoque propuesto para lograr la inmunidad colectiva a través de la infección natural no solo es poco ético, sino también inalcanzable”, dijeron los autores de los comentarios de The Lancet, Isabella Eckerle, directora del Centro de Ginebra para Enfermedades Virales Emergentes, y Benjamin Meyer, virólogo de la Universidad de Ginebra.

Los médicos no están seguros de si tener anticuerpos contra el coronavirus significa que alguien no puede volver a infectarse. No está claro cuánto tiempo o cuán bien los anticuerpos protegen a las personas del virus.

El estudio revisado por pares en España comenzó en abril, mientras que la nación permaneció en un estricto confinamiento general, y fue realizado por las principales agencias de investigación y epidemiología del Gobierno.

“La seroprevalencia relativamente baja observada en el contexto de una epidemia intensa en España podría servir como referencia para otros países. En la actualidad, la inmunidad colectiva es difícil de lograr sin aceptar el daño colateral de muchas muertes en la población susceptible y la sobrecarga de los sistemas de salud”, se lee en el informe.

“Algunos expertos han calculado que alrededor del 60% de la seroprevalencia podría significar inmunidad colectiva. Pero estamos muy lejos de lograr ese número”, le dijo a CNN Marina Pollán, quien es directora del Centro Nacional de Epidemiología, autora principal del estudio español.

España ha sido uno de los países de Europa más afectados por el coronavirus, con más de 28.000 muertes y 250.000 casos.

The Lancet publicó los resultados de la primera fase del estudio de España, realizado del 27 de abril al 11 de mayo, que mostró una prevalencia de anticuerpos a nivel nacional del 5%.

Pero el área metropolitana de Madrid, la más afectada en el país por el covid-19, tenía una prevalencia de más del 10%, y Barcelona, densamente urbana, tenía un 7%, mientras que muchas otras provincias costeras tenían tasas mucho más bajas.

Del mismo modo, la prevalencia de Ginebra fue del 10,8% en el estudio suizo, realizado entre abril y principios de mayo, informó The Lancet.

“Dado que una gran mayoría de la población no se ha contagiado, la circulación del virus puede volver rápidamente a las primeras dimensiones pandémicas, en una segunda ola una vez que se levanten las medidas”, escribieron los autores de los comentarios de The Lancet, Eckerle y Meyer, sobre los hallazgos.

Los resultados de la segunda fase de estudio de España se publicaron el 4 de junio, mostrando una prevalencia nacional del 5,2%, ligeramente superior a la de la primera fase. Los resultados de la tercera y última fase se hicieron públicos el lunes; mostraron que la prevalencia nacional se mantuvo en 5,2%, dijo Pollán.