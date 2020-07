¿Cómo se cuidan del contagio de coronavirus los principales expertos en enfermedades infecciosas de EE.UU.?

¿Si usamos mascarillas, frenaremos la pandemia? 24:12

(CNN Español) –– Los expertos en enfermedades infecciosas más renombrados de Estados Unidos, como el Dr. Antony Fauci, han sido vitales en la respuesta de salud pública a la pandemia. Sus conocimientos, orientación y recomendaciones han ayudado a enfrentar al coronavirus. Sin embargo, ¿cómo se protegen ellos mismos de este virus que sigue cobrando víctimas en todo el mundo?

En este episodio, el Dr. Elmer Huerta habla de un artículo publicado por el diario estadounidense The Washington Post que les preguntó a especialistas, incluyendo a Fauci, sobre cómo se cuidan del coronavirus en sus consultas y en su vida cotidiana.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Un interesante artículo de The Washington Post le hace 19 preguntas a 6 renombrados especialistas en enfermedades infecciosas y salud pública de Estados Unidos, incluyendo al Dr. Anthony Fauci, sobre el modo en que se cuidan de la infección por el nuevo coronavirus.

Obviamente, el objetivo del cuestionario es que, conociendo cómo se comportan los especialistas médicos, el público general pueda evaluar su propio comportamiento y hacer los ajustes necesarios.

Hoy veremos las primeras 10 preguntas y respuestas, y en el episodio de mañana completaremos las nueve restantes.

La primera pregunta es: ¿cuándo y dónde usa una mascarilla?

Todos los especialistas coinciden en que el uso de las mascarillas es un asunto central en sus vidas, y que las usan constantemente cuando están con gente alrededor. Algunos la usan incluso en sus oficinas. Ninguno usa la mascarilla en casa.

La segunda: además de la familia, ¿a quién deja entrar a su hogar? ¿A las personas de limpieza o servicio de reparaciones?

Las actitudes son variadas. Algunos especialistas que cuentan con personal de limpieza, les piden que ingresen a sus casas con mascarilla y guantes para evitar el contacto directo. Otros se encierran en una habitación para no tener contacto mientras limpian la casa. Con respecto a los vecinos, algunos piden el uso de mascarillas, otros no (a pesar de que ellos sí la usan) y tratan de usar una distancia de dos metros con los visitantes.

La tercera: ¿compra en el supermercado o hace pedidos en línea? ¿Lava los artículos o desinfecta el exterior de los paquetes una vez que llega a casa?

La mayoría va al supermercado con una mascarilla, tratando de mantener distancia con otras personas. Otro cuidado que tienen es minimizar el número de veces que tienen que ir al supermercado. Todos se lavan las manos cuidadosamente al regresar a la casa, y ninguno limpia o desinfecta las cajas o paquetes que traen del mercado.

La cuarta: ¿comería dentro o fuera de un restaurante? ¿O prefiere ordenar comida por delivery?

Ninguno de los expertos iría a comer al interior de un restaurante. La mayoría lo haría en el exterior, siempre y cuando comprueben que las mesas están distanciadas. Todos ordenan la comida por delivery.

La quinta: ¿toma precauciones con su correo o paquetes?

Aquí, las respuestas son mixtas. Dos expertos (el Dr. Fauci incluido) no abren su correo o sus paquetes inmediatamente, dejándolos afuera durante 24 horas. Los demás no tienen esa precaución y abren sus cartas y paquetes. Algunos se lavan bien las manos inmediatamente después de tocar cartas y paquetes.

La sexta: ¿va a cenar a la casa de sus amigos, o los recibe en casa? ¿Ve a sus amigos?

Algunos expertos no han invitado a nadie, otros han invitado amigos solo al patio de la casa, ordenando siempre comida por delivery, pidiendo al restaurante que envíe la comida en tantos depósitos como el número de personas en la reunión, para que las personas no tengan que tocar la comida del otro. Cuando han invitado a alguien, se han asegurado de que sean amigos que saben son conscientes y han estado también en cuarentena. Ninguno ha hecho una reunión dentro de casa.

La séptima: ¿se está cortando el cabello?

Dos científicos varones se cortan ellos mismos el cabello y ninguno de los otros ––hombres o mujeres–– ha ido al salón de belleza o al barbero. Algunos han pagado para que sus barberos vayan a su casa, y se han cortado el cabello en el patio, pidiéndoles que usen guantes y mascarillas.

La octava: ¿está dispuesto a volar? ¿Subiría a un autobús, tren o metro?

A pesar de ser científicos acostumbrados a volar todo el tiempo, uno dijo que solo lo haría en caso de emergencia, otro ha pensado hacerlo, pero todavía no lo ha hecho. Con excepción de un científico que tuvo que usar transporte público por una situación particular, los expertos no están dispuestos a usar el transporte público. No desean soportar las aglomeraciones o estar sentados por horas junto a una persona que no conocen.

La novena: ¿visitaría a sus hijos o nietos?

Casi todos los expertos tienen hijos que ya no viven en la casa, pero dijeron que tampoco los han invitado. En vez de eso, algunos programan reuniones semanales con sus hijos o nietos a través de una videollamada.

La décima: ¿qué le diría a sus hijos o nietos que quisieran unirse a una marcha de protesta o ir a una manifestación política?

Las respuestas son muy diversas, coincidiendo que no podrían impedir que sus hijos participen, aconsejándoles que usen mascarillas y mantengan una distancia de dos metros o más con otras personas.

En el episodio de mañana continuaremos con las restantes nueve preguntas hechas a 6 renombrados especialistas en enfermedades infecciosas y salud pública de Estados Unidos, sobre el modo en que se cuidan de la infección por el nuevo coronavirus.

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @DrHuerta.

Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta.

Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción”.