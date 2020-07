Un hombre recibió un disparo mortal mientras caminaba con su hija de 6 años en el Bronx

(CNN) — Un hombre fue asesinado a tiros mientras caminaba de la mano de su hija de 6 años en el Bronx, dijo la policía.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) publicó el lunes imágenes de vigilancia del tiroteo, ocurrido el 5 de julio, en Twitter.

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020