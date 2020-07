Se pronostica un evento raro de ola de calor este fin de semana, dice el Servicio Meteorológico Nacional

(CNN) — Partes del suroeste de Estados Unidos están bajo una advertencia de calor excesivo durante este fin de semana. Se pronostica que las temperaturas alcanzarán hasta 49 grados Celsius en algunas áreas, y los funcionarios están instando a las personas a tomar precauciones ya que el calor tan alto puede volverse mortal.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional predice un máximo de 52 grados en Death Valley, California. Phoenix, Arizona, espera un máximo de 47 el domingo, y Las Vegas, Nevada, se está preparando para máximos el fin de semana de 45 grados.

Heat is the story over the next 7 days. We'll go from very hot to extremely hot over the weekend. The Excessive Heat Watch for Friday-Monday has been converted to a Warning. The peak numbers we're looking at happen less than one day per year on average. #azwx #cawx pic.twitter.com/mVNom6zkrF

— NWS Phoenix (@NWSPhoenix) July 8, 2020