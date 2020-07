Trump habla sobre “un camino a la ciudadanía” y se refiere a Guaidó en entrevista

Trump vuelve contra los "dreamers" 1:18

(CNN) — El presidente de EE.UU. Domañd Trump dijo que planea firmar un decreto que, según él, daría a los destinatarios de DACA “un camino hacia la ciudadanía”, pero el presidente parecía no tener claro qué puede lograr realmente utilizando sus autoridades ejecutivas.

“Voy a firmar un proyecto de ley de inmigración muy importante como una orden ejecutiva, que la Corte Suprema ahora, debido a la decisión de DACA, me ha dado el poder para hacerlo”, dijo el presidente a Telemundo en una entrevista que se transmitió el viernes en la noche.

“Para que yo pueda entender mejor, ¿está planeando incluir una disposición para DACA bajo un decreto?”, le preguntó el entrevistador José Díaz-Balart al presidente.

“Eso es correcto”, dijo Trump. “Lo que voy a hacer es que van a formar parte de un proyecto de ley mucho más grande sobre inmigración. Será un proyecto de ley muy grande, uno muy bueno y uno basado en el mérito e incluirá DACA, y creo que la gente estará muy contenta”.

“Ok, entonces eso es… esa es un decreto, no como un proyecto de ley del Congreso”, respondió Díaz-Balart.

“Si nos fijamos en el fallo de la Corte Suprema, le dieron al presidente poderes tremendos cuando le dijeron que podía tomar, en este caso, 700.000 personas, por lo que le dieron poderes”, dijo Trump. “Según los poderes que dieron, voy a hacer una ley de inmigración. Uno de los aspectos del proyecto de ley con el que estará muy contento, y que mucha gente será, incluidos yo y muchos republicanos, por cierto, será DACA. Les dará un camino hacia la ciudadanía”.

No está claro qué quiere decir el presidente con nada de esto. Un decreto no es un proyecto de ley. Trump no puede hacer eso a través de un decreto y su administración ha dicho que planean hacer lo contrario: terminar el programa. En repetidas ocasiones ha prometido una solución en forma legislativa, pero eso nunca se ha cumplido.

El senador de Texas Ted Cruz tuiteó sobre el tema cuando se dio a conocer la entrevista y dijo: “Hay CERO autoridad constitucional para que un presidente cree un ‘camino hacia la ciudadanía’ por mandato ejecutivo. Era inconstitucional cuando Obama emitió una amnistía ejecutiva, y sería una ENORME error si Trump intenta expandir ilegalmente la amnistía”. Luego agregó las etiquetas “#TellTheSwampNO #RuleOfLaw”

Durante la entrevista, Trump también dijo que lo veremos con una máscara cuando se dirija al Hospital Militar Walter Reed el sábado. “Creo que espero lucir bien con una máscara, pero he tenido máscaras y creo que tienes fotos mías con máscaras. No, creo que en ciertos entornos, como un hospital”, dijo Trump.

Dijo que recibirá un informe el lunes sobre el asesinato de la soldado Vanessa Guillén, a la que llamó “absolutamente horrible”, y señaló que podría estar perdiendo la fe en el venezolano Juan Guaidó.

“Apoyo a quien sea que sea elegido, y en este momento, él parece ser el presidente elegido, pero el sistema es muy malo allí”, dijo Trump. “Parece estar perdiendo cierto poder. Queremos a alguien que tenga el apoyo de la gente. Apoyo a la persona que tenga el apoyo de la gente “.