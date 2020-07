Se extienden las celebraciones por el cumpleaños 113 de Frida Kahlo

El Museo Frida Kahlo está ubicado en la calle de Londres 247, en uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México, Coyoacán. (Foto cortesía Museo Frida Kahlo)

(CNN Español) — El Museo Frida Kahlo continúa con las celebraciones por el que sería el cumpleaños 113 de la pintora mexicana Frida Kahlo, conocida en el mundo como un ícono pop por sus pinturas, ideología e imagen.

Los festejos se iniciaron el pasado 6 de julio en el museo, ubicado en el barrio de Coyoacán, en el sur de Ciudad de México, para celebrar día en que nació Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, en la casa que fue propiedad de sus padres desde 1904 y que hoy se conoce como la Casa Azul. Las actividades seguirán a lo largo del mes con diversos cursos y talleres.

“Nosotros nos referimos al cumpleaños de Frida Kahlo como eso, su cumpleaños. Cerrar el museo por la pandemia, a causa del covid-19, fue una revolución. En el equipo del museo nos preguntamos cómo Frida hubiera celebrado su cumpleaños y todos dijimos que con música mexicana, canciones, amigos y su tequila y mezcal. Hubiera recitado ‘quise ahogar las penas en alcohol y las canijas aprendieron a nadar’, asegura Hilda Trujillo, directora general del Museo Frida Kahlo.

El 6 de julio hubo diversas celebraciones como las tradicionales mañanitas en la voz del tenor mexicano Benito Rodríguez, las interpretaciones del flautista mexicano Horacio Franco, los temas que cantó la soprano veracruzana Olivia Gorra y los diversos textos del diario de Frida Kahlo que leyeron las actrices Ofelia Medina y Julieta Egurrola.

Pero los niños también son parte de esta gran celebración, tal y comenta Trujillo: “Entre otras actividades que se llevarán a cabo en julio, está el de hacerle un dibujo a Frida, que es una convocatoria para niños porque nos dimos cuenta que nos llegaban dibujos de Frida de niños de diversas partes del mundo. Los primeros cinco que tengan más likes en nuestra cuenta de Facebook, se harán acreedores a un pase de por vida para ellos y su familia al Museo”.

“En mi vida tuve dos accidentes: el del tranvía y Diego Rivera. Por mucho, el segundo fue peor” -Frida Kahlo-

Zona Pop

¿Crees que Frida estaba adelantada a su época?

Hilda Trujillo

A mi no me gusta decir que estaba adelantada a su época. Yo creo que era una mujer muy visionaria en su época. Yo creo que Frida era tan rebelde, las ataduras sociales no le importaban y su lema era “yo quiero vivir la vida”, a mí que me traigan al mariachi, que me toquen “La Sandunga”. Esas personas que son tan sensibles, que saben percibir su momento. Más que adelantada, sabía percibir su momento histórico. Ser ella misma y decir aquí estoy yo y la sociedad no me va a parar. Pero no era la única, estaba también María Izquierdo y Leonora Carrington, unas mujeres muy aventadas que eran sus amigas. Fue un momento histórico en México muy importante que debemos tener presente.

“Frida quería vivir el momento porque sabía que se podía morir al día siguiente. Frida era un ser humano sin pretensiones. Frida tenía un reconocimiento tan grande por nuestra cultura, por nuestras comunidades indígenas. – Hilda Trujillo-

Frida, un ícono pop

“Frida es un ícono de la cultura popular, pero también de la cultura mexicana, de la cultura de las mujeres, de la cultura de los discapacitados. Es un fenómeno y más. En este tiempo de aislamiento, nos hemos dado cuenta cómo supo enfrentar la diversidad a través del color, la forma, de sus plantas, sus animales, las mariposas. Hay que estudiarla porque nos puede ayudar mucho en esta época, donde necesitamos de la resiliencia al sentirnos tan frágiles. Lo que nos hace fuerte es la ciencia, la creatividad, nuestra capacidad de renovarnos”, dice Trujillo.

Zona Pop

¿En dónde crees que a Frida le gustaría estar en este momento?

Hilda Trujillo

En Xochimilco, en una trajinera, en la lucha libre y en un recorrido de cantinas escuchando a José Alfredo Jiménez y a Juan Gabriel. Estoy segura que también se iría a comer al mercado de Coyoacán.

“La gente puede visitar el Museo Frida Kahlo en nuestro recorrido virtual. Nos estamos renovando en un recorrido humano y cercano. Estamos buscando ser creativos y los invitamos a conocer todas las demás actividades. Me he puesto a pensar que Frida tuvo más de 30 operaciones y en el momento en que pinta su último cuadro ‘¡Viva la vida!’, y cómo ella transformó el dolor en obra de arte, cómo pudo pintar después de que la operaron y le amputan el pie —’pies, para qué los quiero si tengo alas para volar’— y ese sentido del humor fantástico que tenía”, afirma Hilda Trujillo.

Para conocer de manera virtual el Museo Frida Kahlo, pueden visitar su página oficial.