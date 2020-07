El asesino convicto Daniel Lewis Lee recibió la inyección letal; es el primer preso federal ejecutado en más de 17 años

Daniel Lewis Lee fue condenado por el asesinato de una familia.

(CNN) — Daniel Lewis Lee fue ejecutado por inyección letal el martes por la mañana en Terre Haute, Indiana, convirtiendo a Lee en el primer preso federal ejecutado en más de 17 años. Fue declarado muerto por el forense a las 8:07 a.m.



Según un informe, la declaración final de Lee fue, en parte, “no lo hice. He cometido muchos errores en mi vida pero no soy un asesino”.

“Estás matando a un hombre inocente”, dijo.

La Corte Suprema despejó el camino para la reanudación de la pena de muerte federal en una orden no firmada emitida después de las 2 a.m. ET del martes.

Lee fue una vez una supremacista blanco que mató a una familia de tres, incluida una niña de 8 años, en 1996.