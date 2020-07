Opinón | Lo que Goya acaba de decirles a los latinos con los comentarios de su presidente

Acusan a la marca Goya de supremacista y piden boicot 2:40

Nota del editor: Ed Morales es periodista y profesor en el Centro de Estudios de Etnia y Raza de la Universidad de Columbia y en la Escuela de Periodismo de Graduados Craig Newmark de CUNY. Es autor del libro “Fantasy Island: Colonialism, Exploitation and the Betrayal of Puerto Rico“. Síguelo en Twitter @SpanglishKid. Las opiniones expresadas son suyas. Ver más artículos de opinión en CNNEE.com/Opinión.

(CNN) — Como la mayoría de mis amigos y familiares, tengo productos Goya en mi armario. Adobo, sazón con cilantro y anatto, sofrito (tomate, aunque a veces consigo el recaito cilantro y frijoles negros y rosados.)

Junto con un fuerte café con leche, salsa de la década de 1970 y un fedora marrón oscuro que alguien me dio para mi cumpleaños hace 15 años, señalo mi identidad étnica con la cocina caribeña. Nunca me había gustado realmente cómo Goya monopolizaba los estantes de mi tienda de comestibles, desplazando a otras marcas que había imaginado que eran tan auténticas y tal vez incluso más baratas. Pero Goya estaba allí, era comestible, y me permitió continuar con la tradición de comer arroz y frijoles, que es una parte duradera de cómo le doy sentido al mundo.

Luego ocurrió lo de ayer. El presidente ejecutivo de Goya, Robert Unanue, puso de cabeza al mundo cuando comentó sobre el césped de la Casa Blanca que “todos estamos verdaderamente bendecidos… de tener un líder como el presidente Trump“. Unanue hizo sus comentarios en un evento de prensa que anunció algo llamado “Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca“, frente a una reunión de un número cada vez menor de partidarios hispanos de Trump.

De repente, los latinos recurrieron a las redes sociales, organizados en torno a los hashtags #BoycottGoya y #Goyaway, anunciando que ya no consumirían los productos de Unanue. Ha habido amonestaciones de Alexandria Ocasio-Cortez (de ascendencia puertorriqueña) Julián Castro, (mexicano-estadounidense) y el exrepresentante de Estados Unidos, Luis Gutiérrez (puertorriqueño). El periodista Roberto Lovato se tuiteó vertiendo un recipiente de adobo en la taza del inodoro.

Pero el debate parece involucrar más que solo a los latinos, ya que Goya siempre se ha preocupado por atraer a consumidores no latinos, desde asiáticos hasta estadounidenses blancos, utilizando lemas publicitarios en inglés como “Goya, O-Boya”. Incluso el exmiembro del gabinete de Clinton, Robert Reich, ha usado el meme “transmitirlo” en Twitter sobre el boicot, así como el modelo Chrissy Teigen. Para muchos no latinos, consumir productos Goya es una forma bastante auténtica, aunque superficial, de practicar la latinidad.

Si bien se ajustan a un patrón del 26% de los votantes latinos que apoyan a Trump, los comentarios de Unanue parecen desconcertantes para la mayoría de los votantes latinos en Estados Unidos. Trump ha enfurecido a los latinos de EE.UU. desde el comienzo de su campaña, cuando atacó a inmigrantes de México y América Central como criminales y violadores, así como su insensible indiferencia hacia Puerto Rico tras el huracán María en 2017. En el extremo de Trump En la versión del republicanismo, los chivos expiatorios latinos han engendrado un clima de inquietud y, a veces, miedo, todo al servicio de ser carne para su base de apoyo xenófoba.

En una entrevista con Fox News este viernes, Unanue duplicó sus comentarios, alegando que los llamados a un boicot son “represión del discurso“, mientras que los tuiteadores conservadores como el senador Ted Cruz rechazaron “cancelar la cultura”. Unanue, que proviene de una familia de inmigrantes de España que ha hecho de Puerto Rico y el área metropolitana de Nueva York su hogar, está avivando una controversia que alimenta directamente las guerras culturales que Trump parece querer alentar. En los últimos meses, en medio de la crisis de covid-19, solo parece empeorar. Ha habido recientes enfrentamientos en el terreno entre portadores y no portadores de mascarillas, derribadores de estatuas y defensores de la “herencia”, portadores de eslogan de vidas negras contra azules, e incluso el alboroto sobre una carta en la revista Harper sobre la libertad de expresión.

El decreto sobre la “Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca” que Trump firmó este jueves crea una comisión de 20 miembros diseñada para trabajar con varios integrantes del Gabinete para implementar iniciativas vagas relacionadas con el empleo, la educación y el desarrollo de pequeñas empresas. Pero la mayoría de los latinos encontrarán este esfuerzo demasiado poco, demasiado tarde y demasiado parecido a la complacencia del año electoral. En la reunión estuvieron presentes republicanos conservadores del sur de la Florida, el excolaborador de CNN y sustituto de Trump Steve Cortes, y reciente ganador de elecciones especiales, el representante de California Mike García.

Si bien los fanáticos de Goya se dividen en línea sobre si se debe seguir con el boicot, a juzgar por las redes sociales, un número considerable planea terminar su apego a la marca. Algunos han publicado recetas para hacer adobo y sofrito, y recomendaron comprar frijoles secos y empacados de la vieja escuela y remojarlos durante la noche, como mi madre todavía prefiere hacerlo. Otros han publicado sugerencias de marcas menos conocidas como Sun Vista, Pilón y Badia.

Pero incluso si el boicot se fortalece, parece poco probable que traiga un cambio; esto no es como sacar a la tía Jemima o el nativo americano de Land O ‘Lakes del empaque, o cambiar el nombre del equipo de béisbol de Cleveland. Lo más probable es que Unanue se mantenga firme en su promesa de nunca disculparse, y no está claro qué cambiaría incluso una disculpa.

Goya, la marca tendrá que lidiar con una caída significativa en las ventas, al menos a corto plazo, durante un momento en que tantos indicadores económicos están en recesión. Parece que Unanue está dispuesto a soportar esto, sea cual fuera el costo, para un conjunto de creencias políticas que son en gran medida antiéticas para la mayoría de su base de consumidores.

Uno podría pensar que se debe respetar la obstinada convicción política de Unanue, pero en este caso parece que se está disparando en el pie para defender a un presidente cada vez más impopular que no va a ninguna parte rápidamente. Mientras tanto, no será tan difícil para los latinos encontrar la manera de seguir cocinando los sabrosos platos de la cena caribeña y mexicana sin él.